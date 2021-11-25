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武漢27歲男每天飲7、8枝啤酒 走路劇痛揭兩側股骨頭壞死

社會熱點 13:48 2021/11/25

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常言酒是「穿腸毒藥」，近日湖北武漢一名27歲的趙姓男子就因長期過量飲酒，導致走路時腿腳不利落。赴醫檢查後發現兩側股骨頭全部壞死，呈現黑色、腫脹。經及時手術治療，趙某的症狀才有好轉。

據《半島晨報》報導嗎，趙某年紀不大，但酒量卻不小。他有長期晚間喝酒的習慣，一喝就是7、8瓶啤酒。這個讓大多數人酩酊大醉的酒量，在趙某這裡只是一宗小事，不足掛齒。

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不過，酒雖喝得開心，但身體卻出現狀況。趙某表示，近日感到大腿根部不舒服，行走時會伴隨著疼痛，最疼的時候，可能連走路都跛行，一瘸一拐地走。

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到醫院檢查後，醫師發現趙某的兩側股骨頭竟然全部壞死。磁力共振的影像顯示，趙某的兩側股骨頭明顯有壞死帶，呈現黑色、腫脹。最終需通過手術機器人對雙側股關節進行手術，趙某的症狀才有明顯的好轉。

令人不解的是，趙男今年才27歲，為什麼會出現雙側股骨頭壞死的情況呢。醫生分析，這與他每天大量飲酒有直接關係。

專家指出，長期大量飲酒造成股骨頭壞死的發生率大約為6.3%，一個人如果每周的酒精攝入量達到400毫升以上，就有可能引發骨壞死。酒精性股骨頭壞死患者大都有七八年以上的酗酒史，超過69%的患者還會伴有脂肪肝和高血脂等其他病症。

專家提醒，為避免身體受到酒精損傷，飲酒一定要適可而止。

責任編輯：易燕丹

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