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【北京冬奧】澳洲據報考慮外交抵制北京冬奧 正待美國拍板

國情動向 11:41 2021/11/25

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澳洲傳媒報道，澳洲政府正考慮外交抵制明年2月北京冬奧，目前正等待美國拜登政府的決定，才決定是否跟進抵制。

澳洲《悉尼先驅晨報》引述消息指，在執政聯盟自由黨和國家黨以及在野工黨內，都有呼聲要求政府外交抵制北京冬奧。澳洲政府正考慮，不派任何政府官員，包括駐華大使出席，但拒絕公開稱之為抵制。

報道指出，澳洲政府正等待拜登政府的決定，才決定是否跟進，並傾向於與其他理念相近的國家採取相同措施。所謂外交抵制，即不派官員出席冬奧，但仍允許運動員參加。

拜登證實考慮抵制北京冬奧 中方：體育政治化有違奧林匹克精神

英媒：英國與「五眼聯盟」成員商討外交抵制北京冬奧

美國總統拜登上周證實，考慮抵制明年2月舉行的北京冬奧，以抗議中國對待維吾爾穆斯林少數民族的做法。

另有報道指，英國正與「五眼聯盟」成員國，積極討論會否跟隨美國的做法。「五眼聯盟」成員國包括英國、美國、澳洲、新西蘭、加拿大。英國首相約翰遜表示，約翰遜仍未作出決定，但他不支持杯葛北京冬奧。

中國外交部曾表示，一貫堅決反對任何將體育運動政治化，違背奧林匹克憲章精神的言行，強調重申運動員才是冬奧主角，有關炒作只會損害各國運動員的利益。

習近平邀普京出席北京冬奧開幕式 外交部：普京愉快地接受了邀請

責任編輯：林佩怡

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