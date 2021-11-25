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英報告續列中國為人權惡化國家 中方：奉勸英方反省自身人權問題

國情動向 12:01 2021/11/25

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英國外交部近日發表人權和民主報告，指新疆、西藏和香港存在嚴重人權問題，繼續將中國列為「人權狀況惡化國家」。中國駐英國使館發言人當地時間24日回應表示強烈不滿、堅決反對。又奉勸英方好好反省自身人權問題，停止對別國指手畫腳，停止干涉別國內政。

英國外交部聲明指，該部門今年7月發表2020年度人權和民主報告，是次聲明提供31個人權優先關注國家在今年1月至6月的更新評估，這些國家包括中國、俄羅斯、白羅斯、北韓、阿富汗等。有關中國方面，聲明稱香港受《中英聯合聲明》保證的權利和自由進一步受壓，香港當局以《港區國安法》限制言論自由和打壓異見人士，香港的選舉制度修改，亦令參選受到限制，英國政府視中國正持續違反《中英聯合聲明》。

報告又指，在新疆和西藏，侵犯人權的情況亦仍然持續。除了西藏出現嚴重的宗教和文化限制，中國各地的公民社會和宗教組織亦受壓，外媒及其中國員工也遭到前所未有的騷擾。

日本首相將任命人權問題助理 京：中國內政不容干涉

批美以疆制華 新疆官員：新疆人權不知比美國好多少倍

據央視新聞今日（25日）消息，中國駐英國使館發言人稱「在中國共產黨堅強領導下，中國人民創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大世所罕見的奇跡」。又指新疆、西藏和香港都經濟高速發展、民生改善、社會穩定，並稱「中國始終致力於促進和保護本國人民的人權和基本自由，中國各族人民依法享有充分的人權和自由，中國的人權事業取得了巨大進步」。發言人強調，新疆、西藏、香港事務純屬中國內政，不容任何外來干涉。

發言人還指出，英國國內存在貧困人口增加、少數族裔狀況惡化、種族歧視案件頻發等人權問題，在阿富汗、伊拉克等多地留下的人權記錄更不光彩。在人權問題上，英國絕不是什麼「優等生」，沒有資格當「教師爺」。

43國籲中國在新疆尊重人權 華駐聯合國大使：毫無根據的指責

華駐聯合國代表斥美：關心中國人權是假 破壞中國發展穩定是真

責任編輯：袁瑋婧

         

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