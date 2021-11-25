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德國出台新執政協定 擬採取更強硬對華政策

國情動向 12:49 2021/11/25

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德國社民黨、綠黨和自民黨「紅黃綠」執政聯盟周三（24日）共同在柏林推出了執政協定，協定提出了一系列核心施政目標。在對華政策方面，德國將採取更強硬的措施，其中也提到了支持台灣參與國際組織。

綜合多家媒體報道，執政協定中有12次提到中國，尤其是在關於外交政策的第七章「德國對於歐洲世界及世界的責任」中，多處與中國有關。

德國新政府以求減少 對華戰略依賴性

在德國對華關係總體架構方面，三黨執政協議指出：「我們希望且必須在夥伴、競爭及制度對手的維度下建構對華關係。在人權和國際法基礎上，我們在任何可能的領域尋求與中國展開合作。」協定也將中國描述成一個「系統性對手」，並呼籲「德國需在歐盟-中國共同政策的框架下，制定全面的中國戰略」。

「紅黃綠」執政聯盟還強調在對華政策方面要和美國進行跨大西洋協調，與志同道合的盟友合作，以求減少戰略依賴性。

社民黨，候選人奧拉夫·舒爾茨（左二）與綠黨領袖安娜萊娜·貝爾博克（右二）和羅伯特·哈貝克（右）以及自由民主黨主席克里斯蒂安·林德納（左）站在一起，經過數周的談判，三黨領導人就聯合執政達成協議，並於11月24日公布了聯盟協議。

協定也明確提到了台灣問題，協定稱，「台灣海峽現狀只有通過和平方式及在兩岸均表示同意的情況下才能得以改變。在歐盟一中政策框架下，我們支持民主台灣參與國際組織。」與此同時，協定首次提到了新疆的人權問題，以及香港的一國兩制原則必須再次得到實施。

在談到南海等與中國相關的地區主權爭議時，執政協議寫道：「我們期待中國外交政策為周邊地區的和平與穩定發揮負責任的作用。我們致力於確保南海和東海領土爭端在國際海洋法的基礎上得到解決。」

德國下屆新政府還希望讓中國等核武國家在核裁軍和軍備控制議題上扮演更為積極的角色。

責任編輯：李冰琪

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