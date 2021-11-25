【神州快訊】郵儲行ESG評級獲A級 為中國銀行業最高評級

近日，摩根士丹利資本國際公司（MSCI）發布2021年環境、社會及治理（ESG）最新評級，中國郵政儲蓄銀行（簡稱：郵儲行）評級為A級，為中國銀行業最高評級。

MSCI ESG評級是廣受全球投資機構認可的ESG評價體系之一，主要從公司治理、金融可獲得性、金融對環境的影響、客戶財務保護、隱私與數據安全、人力資本發展等維度開展ESG評級，旨在衡量一家公司對長期的、與企業運營和財務相關的ESG風險的抵禦能力，為全球投資者提供投資決策與數據分析依據。

重點支持缺乏銀行服務的群體

在公司治理方面，郵儲行致力於打造有擔當、有韌性、有溫度的現代化一流商業銀行。在金融可獲得性方面，MSCI ESG評級報告表示郵儲行「重點支持缺乏銀行服務的群體」。郵儲行始終保持零售銀行戰略定力，堅持服務「三農」、城鄉居民和中小企業定位，積極探索普惠金融新模式、新生態。數據顯示，截至2021年9月末，郵儲行擁有近4萬個網點，服務個人客戶超6億戶；涉農貸款餘額1.58萬億元（人民幣，下同），佔全行各項貸款的比例約為1/4；本年普惠型小微企業貸款投放超過7,500億元。

優先滿足綠色信貸投放需求 助力實現「雙碳」目標

在環境方面，郵儲行大力發展可持續金融、綠色金融和氣候融資，努力建設一流綠色普惠銀行和氣候友好型銀行，助力實現碳達峰、碳中和目標。數據顯示，截至2021年9月末，郵儲行綠色貸款餘額3,467.43億元，較上年末增長 23.42%。MSCI ESG評級報告表示，「郵儲行保持強有力的舉措，將ESG風險管理納入授信業務全流程。值得注意的是，該行應用金融科技加強ESG風險管理，推動客戶關注自身ESG表現。通過績效考核和降低內部資金轉移定價，郵儲行將信貸資源優先滿足綠色信貸投放需求。」MSCI ESG評級報告還指出，郵儲行「完善了數據安全和人才管理措施」。

重視ESG信息披露 高標準編制報告

作為A、H兩地上市的銀行，郵儲行高度重視ESG信息披露，對照政府和監管部門、上海證券交易所、香港聯合交易所的有關披露要求並參考國際國內可持續發展、社會責任報告編制指南和有關評級標準，每年編制披露《社會責任（環境、社會、管治）報告》，在滿足合規披露要求的同時不斷提升披露質量，並以此引導全行不斷提升ESG管理和實踐水平。

據了解，今年6月，摩根大通發布研報，評估了中國銀行業ESG表現，將郵儲行列為中國銀行業ESG首推銀行，並充分認可了該行在普惠金融領域的領軍地位和關鍵作用。隨着ESG投資理念日益成為資本市場的重要投資策略，ESG評級成為資本市場衡量上市公司投資價值的重要依據。專業人士表示，MSCI和摩根大通給予郵儲行中國銀行業領先的ESG評級，是郵儲行持續推進經濟、環境與社會可持續發展的體現，也是資本市場對該行可持續發展能力和長期投資價值的認可。

（資料由客戶提供）