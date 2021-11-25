立陶宛奧委會拒抵制北京冬奧：奧運是世界盛會

西方多國據報正考慮抵制北京冬奧，立陶宛奧委會則表示，拒絕抵制北京冬奧，指奧運會是全世界、全體奧林匹克運動的盛會，不是主辦國的盛會。

據立陶宛國家廣播電視台報道，17名立陶宛議員呼吁立陶宛政界人士、運動員和立陶宛奧委會成員不要前往北京參加2022年冬奧會，立陶宛奧委會發表的最新聲明指出：「奧運會是全世界、全體奧林匹克運動的盛會，不是主辦國的盛會。」

聲明稱，國際奧委會堅持政治中立，各國奧委會都有義務參加奧運會，否則將有受國際奧委會制裁的風險。

立陶宛奧委會還從運動員的角度強調，運動員的職業生涯短暫，為奧運會，他們准備了一年以上或四年的時間，以政治原因要求他們不參加奧運會是不公平。

因立陶宛允許台灣設「駐立陶宛台灣代表處」，北京把與立陶宛外交關係降為代辦級。中國外交部表示，中方已經多次重申將採取一切必要措施，捍衛國家主權和領土完整，維護自身核心利益。立陶宛背信棄義，明知故犯，公然製造「一中一台」，在國際上開創了惡劣先例，既然做了錯事，就必須為此付出代價。

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責任編輯：尹航

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