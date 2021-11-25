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上海數據交易所揭牌成立 推進打造「國際數字之都」

經濟脈搏 12:33 2021/11/25

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上海數據交易所今日（25日）揭牌成立，受理掛牌和完成掛牌的數據產品約100個，涉及金融、交通、通信等八大類，達成了部分首單交易。

央視報道，這次上海數據交易所的成立，是推動數據要素流通、釋放數字紅利、促進數字經濟發展的重要舉措，是全面推進上海城市數字化轉型工作、打造「國際數字之都」的應有之義，也將有望成為引領全國數據要素市場發展的「上海模式」。

全國五大首發 

報道指出，上海數據交易所的設立，重點是聚焦確權難、定價難、互信難、入場難、監管難等關鍵共性難題，形成系列創新安排。是全國五大首發，首發數商體系、首發數據交易配套制度、首發全數字化數據交易系統、首發數據產品登記憑證、首發數據產品說明書；其中確立了「不合規不掛牌，無場景不交易」的基本原則，讓數據流通交易有規可循、有章可依，並保障數據交易全時掛牌、全域交易、全程可溯。

據內地傳媒報道，完成掛牌的數據產品20個，達成了部分首單交易，包括工商銀行和上海電力達成交易的「企業電智繪」數據產品以及民用海圖服務產品等。「企業電智繪」數據產品將發揮電力大數據覆蓋面廣、實時性強、準確度高度的優點，助力商業銀行依托能源數據創新面向企業的金融產品和服務。

上海數據交易所首批簽約數商達100家，如國網上海電力、中國東航等數據交易主體，協力、金杜、中倫等律師事務所，普華永道、德勤等會計師事務所，富數科技、優刻得、星環科技等交付類企業。

責任編輯：林佩怡

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