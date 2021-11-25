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【鼓勵生育】上海延長生育假至60日 增設育兒假

社會熱點 15:33 2021/11/25

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內地推行「三孩政策」，多地陸續出台相關鼓勵政策。上海延長生育假至60天，增設育兒假；浙江則延長產假，生育一孩的產假為158天，二孩、三孩為188天。

上海市十五屆人大常委會第37次會議今日（25日）召開，並表決通過《上海市人民代表大會常務委員會關於修改〈上海市人口與計劃生育條例〉的決定》（下稱《條例》）。這次修訂包括明確實施「三孩政策」，延長生育假至60天，及增設育兒假。修改後的《條例》即日起實施。

新《條例》提倡適齡婚育、優生優育，明確實施「三孩」生育政策，一對夫妻可以生育三個子女。與此同時，女方除享受國家規定的產假外，還可額外享受的生育假，從原本30天，增加到60天。

根據相關規定，女職工生育享受98天產假。此次修訂施行後，意味上海女職工的產假與生育假相加，生育期間可有158天假期。

【三孩政策】鼓勵生育 北京多孩家庭優先配公租房

廣東三孩新政：女方享80天獎勵假 男方享15天陪產假

《條例》還明確規定，符合法律法規規定生育的夫妻，在其子女滿3周歲之前，雙方每年可享受育兒假各5天。育兒假期間的工資，按照本人正常出勤應得的工資發給。

上海市目前約有380萬個獨生子女家庭，涉及約760萬獨生子女父母。同時，由於各種原因，不可避免地產生了獨生子女傷殘、死亡家庭，2020年底全市共有計生特別扶助對象8.02萬人。新《條例》將延續《獨生子女父母光榮證》制度，明確在政策調整後繼續享受相關獎勵扶助，並給予必要的優先和照顧。

浙江延長產假 二三孩188天

此外，浙江省十三屆人大常委會也通過《關於修改<浙江省人口與計劃生育條例>的決定》，將原條例規定的婦女產假128天，修改為生育一孩的產假為158天，二孩三孩為188天。

除了延長產假，修改後的《條例》還增設育兒假，明確「在子女三周歲內，夫妻雙方每年各享受10天育兒假，期間工資、獎金和其他福利待遇照發」。

同時，為緩解獨生子女照護父母的壓力，增設獨生子女陪護假，規定獨生子女家庭父母一方年滿60周歲，獨生子女每年享受5天陪護父母假。

責任編輯：易燕丹

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