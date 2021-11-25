國務院：京滬深廣等6個城市開展首批營商環境創新試點

據中國政府網報道，國務院25日正式印發《關於開展營商環境創新試點工作的意見》，確定首批試點城市為北京、上海、重慶、杭州、廣州、深圳6個城市。

國務院稱，目標經過3至5年的創新試點，試點城市營商環境國際競爭力躍居全球前列，政府治理效能全面提升，在全球範圍內集聚和配置各類資源要素能力明顯增強，市場主體活躍度和發展品質顯著提高，率先建成市場化法治化國際化的一流營商環境，形成一系列可複製可推廣的制度創新成果，為全國營商環境建設作出重要示範。

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該《意見》提出，將進一步破除區域分割和地方保護等不合理限制。加快破除妨礙生產要素市場化配置和商品服務流通的體制機制障礙。在不直接涉及公共安全和人民群眾生命健康的領域，推進「一照多址」、「一證多址」等改革，便利企業擴大經營規模。

此外，還將清理對企業跨區域經營、遷移設置的不合理條件，全面取消沒有法律法規依據的要求企業在特定區域註冊的規定。著力破除招投標、政府採購等領域對外地企業設置的隱性門檻和壁壘。探索企業生產經營高頻辦理的許可證件、資質資格等跨區域互認通用。

責任編輯：李冰琪

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