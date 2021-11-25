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美國據報增加在台駐軍 協訓反登陸作戰

國情動向 15:29 2021/11/25

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台海局勢緊張下，美國據報再增加在台的駐軍人數，協助台軍訓練反登陸作戰等項目，較去年同期增近兩倍，反映華府在台灣問題上的憂慮加劇。美台雙方拒絕評論。北京之前已表明，美方應認清台灣問題的嚴重危害性，勿向「台獨」勢力發出錯誤信號。無論美國在台有多少駐軍，大陸必將實現兩岸統一。

美國《外交政策》雜誌根據五角大廈的數據指，美軍現有39人駐台，包括29名陸戰隊員、5名空軍、3名海軍，以及2名陸軍，比6月時的30人再有所增加。從奧巴馬到特朗普政府早期，駐台美軍僅10人，後者離任前倍增，至如今增至將近40人。這數據還未必是全部，因為尚不清楚這是否包含美軍特種部隊。

報道指，美軍近數十年來暗中進出台灣，協助訓練台灣軍隊使用美方武器。過去兩年，在前白宮安全顧問博爾頓遊說下，美軍職責擴大，並協助台軍準備應對，大陸可能發動的兩棲登陸作戰，並訓練台灣持續進行陸上武裝抵抗。但有專家質疑指，美國以往採取的「戰略模糊」皆未奏效，再遑論阻嚇北京。

台灣的國防部回應稱，美國根據《台灣關係法》及「對台六項保證」，協助台軍強化防衛，但拒絕評論相關細節。

大陸官媒《環球時報》指，美台強化軍事合作已是客觀事實，後續不排除美方還會有一系列新招數來試探大陸底線，「看來我們還要繼續強化戰機在台海的巡航力度，對於穿航台海的美艦也要給予更加直接、更具壓迫力的回應，才能讓他們保持頭腦清醒、不要錯判形勢。」

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責任編輯：陳建錫

外交 軍事 中美關係 奧巴馬 空軍 海軍 陸軍 台獨 北京 美軍

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