官媒人民網籲警惕NFT走向騙局 多隻元宇宙概念股跌逾10%

元宇宙概念持續升溫，讓市場看到NFT（Non-Fungible Tokens，非同質化代幣）的商機。內地官媒人民網刊文指，當「萬物皆可NFT」時，要警惕「擊鼓傳花」騙局。

官媒：炒概念行為正引起監管警惕

人民網今日發布題為「NFT：通往元宇宙，還是走向大騙局」的文章。內容提到，當NFT遇上藝術品，一張圖片、一首歌、一段視頻，甚至一個頭像都可以與一串代碼擦出火花，身價發生幾何倍數暴漲，突破現實世界認知。

在NFT交易平台Opnesea上，看似普通的馬賽克頭像、圖片、收藏品頻頻售出天價。數據顯示，截至目前Opensea累計銷售額超過100億美元，平均每個NFT售價為872美元。

在中國，NFT吸引科技巨頭和資本跑步入場。支付寶上線NFT藝術收藏小程序「螞蟻鏈粉絲粒」，騰訊上線NFT交易平台「幻核」APP，字節跳動旗下TikTok也宣布推出NFT系列作品。除了互聯網平台，今年以來，明星、大V、企業也紛紛打造推出自己的NFT產品，數字藝術品儼然成為NFT落地最快的應用場景之一。

文章指出，在一些行業人士看來，元宇宙為NFT提供更加多元的應用場景，NFT將成為實現虛擬物品數字資產化和流通交易的重要工具。值得注意的是，目前對於NFT、元宇宙概念的炒作已蔓延至上市公司和二級市場。一些蹭熱點、炒概念等行為，也正引起監管部門的警惕。

行業人士認為，目前國內對於NFT的法律性質、交易方式、監督主體、監督方式等尚未明確，NFT存在炒作、洗錢和金融產品化等風險，對於NFT投資應該保持謹慎態度，警惕「擊鼓傳花」式的金融騙局。

受消息影響，周四A股元宇宙板塊跌幅居前。佳創視訊(300264.SZ)跌逾15%，川網傳媒(300987.SZ)、聯合光電(300691.SZ)、寶通科技(300031.SZ跌逾10%。

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責任編輯：尹航

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