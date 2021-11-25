廣西男子偷割韭菜賣8元獲刑半年 法院：多次行竊有前科

據「靈川法院法治傳播平台」的消息，近日，廣東桂林靈川縣人民法院公開審理了一起盜竊案，一男子三次盜割公路旁韭菜地裡的韭菜，售賣後總共獲利8元，最終被判處有期徒刑六個月，並處罰金人民幣一千元。這一刑期在網絡上引起爭議，不少人質疑量刑過重。桂林市靈川縣人民法院今日（25日）回應極目新聞，此人不僅多次行竊，還有故意傷害犯罪前科，必須嚴厲處罰。

法院公佈消息指，除三次盜竊韭菜售賣之外，6月15日凌晨，被告毛某還到另一名受害人位於上述地點的青豆地裡，偷摘青豆去賣。法院認為，毛某以非法佔有為目的，多次盜竊他人財物的行為已觸犯刑法，且因其有前科，遂作出上述判決。

網民律師質疑重刑主義

一邊是只賣了8塊錢的偷割的韭菜，一邊是長達半年的刑期，案值之輕和刑期之長，形成了反差，有網民質疑：如果8塊錢的涉案金額要判半年，那麼那些動輒貪污、受賄幾千萬、上億元的官員，是不是要判出天文數字的刑期？

極目新聞引述北京律師張新年表示，這種情況治安處罰足矣。他指，按照法律的具體條文規定，盜竊罪入罪門檻之一為三次即可，可不考慮具體金額，但辦案機關也應該考慮行為人的社會危害性較輕，「沒想到有些地方重刑主義離譜到這麼嚴重的地步」。如此用重刑，有違刑法的謙抑性原則，也不符合法治初心，「是在製造法治事故和災難，給地方形象抹黑」，社會需要的是有溫度而非冰冷機械的法治。

法院回應沒判錯

據極目新聞，法院回復稱關注到了輿情，但盜竊罪的量刑標準，金額和次數是分開的，毛某屬於多次行竊，符合入刑標準。另外，毛某還有故意傷害罪前科，綜合考慮才作出上述判決。

中國《刑法》第二百六十四條規定：盜竊公私財物數額較大的，或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶凶器盜竊、扒竊的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理盜竊刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條規定：二年內盜竊三次以上，應當認定為「多次盜竊」。

【粵港澳大灣區】深圳市委提示範區5個率先：營造公義民主法治環境

【中日關係】日中青年交流協會理事長涉間諜罪 獲刑6年

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁