  • 23°C
香港時間 : 20211125日 (四) 16:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

廣西男子偷割韭菜賣8元獲刑半年 法院：多次行竊有前科

國情動向 15:47 2021/11/25

分享：

據「靈川法院法治傳播平台」的消息，近日，廣東桂林靈川縣人民法院公開審理了一起盜竊案，一男子三次盜割公路旁韭菜地裡的韭菜，售賣後總共獲利8元，最終被判處有期徒刑六個月，並處罰金人民幣一千元。這一刑期在網絡上引起爭議，不少人質疑量刑過重。桂林市靈川縣人民法院今日（25日）回應極目新聞，此人不僅多次行竊，還有故意傷害犯罪前科，必須嚴厲處罰。

法院公佈消息指，除三次盜竊韭菜售賣之外，6月15日凌晨，被告毛某還到另一名受害人位於上述地點的青豆地裡，偷摘青豆去賣。法院認為，毛某以非法佔有為目的，多次盜竊他人財物的行為已觸犯刑法，且因其有前科，遂作出上述判決。

網民律師質疑重刑主義

一邊是只賣了8塊錢的偷割的韭菜，一邊是長達半年的刑期，案值之輕和刑期之長，形成了反差，有網民質疑：如果8塊錢的涉案金額要判半年，那麼那些動輒貪污、受賄幾千萬、上億元的官員，是不是要判出天文數字的刑期？

極目新聞引述北京律師張新年表示，這種情況治安處罰足矣。他指，按照法律的具體條文規定，盜竊罪入罪門檻之一為三次即可，可不考慮具體金額，但辦案機關也應該考慮行為人的社會危害性較輕，「沒想到有些地方重刑主義離譜到這麼嚴重的地步」。如此用重刑，有違刑法的謙抑性原則，也不符合法治初心，「是在製造法治事故和災難，給地方形象抹黑」，社會需要的是有溫度而非冰冷機械的法治。

法院回應沒判錯

據極目新聞，法院回復稱關注到了輿情，但盜竊罪的量刑標準，金額和次數是分開的，毛某屬於多次行竊，符合入刑標準。另外，毛某還有故意傷害罪前科，綜合考慮才作出上述判決。

中國《刑法》第二百六十四條規定：盜竊公私財物數額較大的，或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶凶器盜竊、扒竊的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理盜竊刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條規定：二年內盜竊三次以上，應當認定為「多次盜竊」。

【粵港澳大灣區】深圳市委提示範區5個率先：營造公義民主法治環境

【中日關係】日中青年交流協會理事長涉間諜罪 獲刑6年

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【全球大流行】湖北入省要自費隔離14天 内地多名瞞旅遊史患者遭判刑
2020/03/18
【全球大流行】湖北入省要自費隔離14天 内地多名瞞旅遊史患者遭判刑
黑龍江官員貪賄2630萬退贓8000萬獲輕判
2021/11/10
黑龍江官員貪賄2630萬退贓8000萬獲輕判
【內地疫情】昨增6本土確診 廣西1人瞞病情入境致488人隔離獲刑
2021/11/18
【內地疫情】昨增6本土確診 廣西1人瞞病情入境致488人隔離獲刑
雲南防疫人員帶越南人偷渡被查獲 直系親屬連坐受罰
2021/11/24
雲南防疫人員帶越南人偷渡被查獲 直系親屬連坐受罰

你可能感興趣

【全球大流行】湖北入省要自費隔離14天 内地多名瞞旅遊史患者遭判刑
14:39 2020/03/18
【全球大流行】湖北入省要自費隔離14天 内地多名瞞旅遊史患者遭判刑
黑龍江官員貪賄2630萬退贓8000萬獲輕判
15:36 2021/11/10
黑龍江官員貪賄2630萬退贓8000萬獲輕判
【內地疫情】昨增6本土確診 廣西1人瞞病情入境致488人隔離獲刑
11:39 2021/11/18
【內地疫情】昨增6本土確診 廣西1人瞞病情入境致488人隔離獲刑
律師 盜竊罪 桂林 最高人民法院 中國

上一篇文章

鼓勵子女與父母就近居住或共同生活 內地研住房等支持政策

下一篇文章

美國據報增加在台駐軍 協訓反登陸作戰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

推進「台海通道」 國台辦：已規劃福州至台北支線建設
推進「台海通道」 國台辦：已規劃福州至台北支線建設
日媒：解放軍曾在花蓮外海模擬登陸台灣
日媒：解放軍曾在花蓮外海模擬登陸台灣
美國邀台灣參加下月民主峰會 中俄未在名單上 京堅決反對（第三版）
美國邀台灣參加下月民主峰會 中俄未在名單上 京堅決反對（第三版）
中國10月重新進口澳洲煤炭 近一年來首次
中國10月重新進口澳洲煤炭 近一年來首次
習近平︰加快科技體制改革 建全國統一電力市場
習近平︰加快科技體制改革 建全國統一電力市場
美將12間中企列黑名單 中國商務部：強烈抗議 將嚴正交涉 （第二版）
美將12間中企列黑名單 中國商務部：強烈抗議 將嚴正交涉 （第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款