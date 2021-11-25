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張文宏：新冠疫苗第3劑混打 抗體水平增逾70倍

社會熱點 16:02 2021/11/25

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據上海《第一財經》報道，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏團隊在國際學術期刊《細胞研究》（Cell Research）雜誌日前發表的論文指出，接種2劑滅活全病毒疫苗作為「初免」後的4-8個月，再接種第3劑重組蛋白亞單位疫苗，對18-59歲的健康成年人而言是安全且具有高度免疫原性。

該研究採用的第3劑加強疫苗是內地疫苗廠「智飛生物」的重組蛋白疫苗（ZF2001）。

這篇論文指出，「我們的研究表明，兩劑滅活疫苗的『啟動』效應可以引發更強與更持久的免疫應答，並且可以通過第3劑加強劑的接種成功地喚醒，並提供針對新冠變異株的保護。」

【新冠疫苗】內地新冠加強針「混打」提上日程 這些疫苗受關注

中疾控：接種新冠減活疫苗第三針 1個月後抗體約升5倍

報道表示，最新的研究結果顯示，與基線水平相比，重組蛋白加強劑誘導針對四種新冠變異假病毒的中和抗體幾何平均滴度（GMT）水平增加了至少70倍。

此前公布的異源加強免疫研究也顯示，在接種2劑新冠滅活疫苗CoronaVac後，接種第3劑腺病毒載體疫苗Convidecia後，誘導中和抗體水平增加了78倍。這些研究結果相結合，證明異源免疫增強可誘導更高的抗體GMT水平。

不過，團隊強調研究樣本量有限，需要更多數據支持不同群體的結果，研究亦未有評估接種加強針後，對發病率及死亡率的有效性。

責任編輯：李冰琪

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