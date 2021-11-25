鼓勵子女與父母就近居住或共同生活 內地研住房等支持政策

為應對人口老化，中共中央、國務院近日發布關於加強新時代老齡工作的意見，當中提到探索「社區+物業+養老服務」模式，並研究制定住房等支持政策，完善階梯電價、水價、氣價政策，鼓勵成年子女與老年父母就近居住或共同生活，履行贍養義務、承擔照料責任。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，後續從養老的角度出發，一些購房政策會有所調整。

他表示，可以設想會有類似的政策，即各地樓盤認購過程中，可以向此類有贍養和照料父母需求的買家傾斜，在買樓方面提供優先或便利。「至少類似表述說明，養老方面的支持力度提高，相關購房的支持力度也會強化。」

另外，文件提出，對贍養負擔重的零就業家庭成員，按規定優先安排公益性崗位。

同時，健全養老服務體系、完善老年人健康支撐體系，促進老年人社會參與，將老年教育納入終身教育體系，並鼓勵老年人繼續發揮作用，在學校、醫院等單位和社區家政服務、公共場所服務管理等行業，探索適合老年人靈活就業的模式。此外，著力構建老年友好型社會，積極培育銀髮經濟等。

內地網民回應：

鼓勵買房時候買一送一！ 大城市房子望而卻步，一套小房子都買不起，何談兩套？何談大房子 我當然也想這樣，可這並不是我說了算的，房價說了算 說好的少生優生幸福一生，國家養老哪去了 就近居住就只能住村里了

責任編輯：林佩怡

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