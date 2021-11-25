摩通CEO後悔「公司比中共長壽」論 胡錫進：理解你們想蹭流量

據路透社，摩根大通（JPMorgan Chase）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）週二（23日）在美國波士頓發表談話時笑言「摩根大通銀行將比中國共產黨更長壽」。時隔1日，他透過摩通發表聲明，對自己的言論感到後悔。《環球時報》總編輯胡錫進週五在微博表示，中共在自己領域的成功遠超摩通，理解他們想蹭中共的流量。外交部則回應指，注意到有關人士表示了誠懇反省，並指這是應有的正確態度。

路透社指，戴蒙出席波士頓學院的CEO訪談系列活動，重申摩根大通致力經營中國市場的決心，他說「我前幾天說了個笑話，中國共產黨正在慶祝100週年，摩根大通也是。我敢打賭，我們會持續更久。」

胡錫進將此事發至內地微博，並配文指「我打賭，中國共產黨一定會比美利堅合眾國長壽」。

摩根大通是美國最大的銀行之一，1921年開始在中國展開業務，同年共產黨在中國成立。而在今年稍早前，摩根大通獲得中國監管機構的批准，成為中國第一家外商獨資證券商。根據資料，摩通在中國的總敞口有197億美元。

澄清並非批評中共

消息指，摩通政府關係團隊和中國辦事處成員，就戴蒙言論的風險進行內部討論。彭博社事後引述摩通政府關係團隊指，戴蒙的用意是強調摩通在中國的業務長長久久，並非批評中共。外電亦引述摩通發言人指出，戴蒙意識到在談論其他國家或政權時，不應採取輕率或以不尊重的態度；又指出非其本人是希望支持與中國就經濟進行具建設性及深入的對話。

摩根大通一名發言人11月24日補充解釋說，戴蒙後來強調任何時候都不應該以輕率或不尊重的口吻談論一個國家或其領導人。「在討論期間，戴蒙明確表示中國和中國人民是很聰明和有思想的。」

彭博社記者24日就戴蒙言論向中國外交部發言人趙立堅提問，趙立堅回應稱，「彭博社不是『嚴肅媒體』嗎？這種博眼球的話，你們也要拿來刷存在感？」

25日就戴蒙後悔一事，趙立堅再度回應表示肯定，希望有關媒體不要再藉題發揮和炒作。

責任編輯：袁瑋婧

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