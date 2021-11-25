深圳龍崗鼓勵開發商 探索7天無理由退房機制

深圳市龍崗區住建局近日發布徵求意見稿，當中提到鼓勵開發企業探索7天無理由退房機制。有市場人士稱，「無理由退房」在市場上非首次出現，但由政府主導提出應該是第一次，這對房企提出了更高的要求。

分析：對房企提出更高要求

該局網站周二（23日）表示，為加強該區房地產市場管理，牢固樹立系統管理和全周期理念，結合龍崗區實際，當局草擬了《龍崗區關於房地產項目全週期管理的指導意見（徵求意見稿）》，公開徵求意見至下月22日。

據證券時報網，指導意見分為總則、科學規劃、規範設計、品質建設、審批服務、規範銷售、驗收標準、嚴格交付、其他措施，以及附則共10章，貫穿房地產項目規劃、設計、建設、銷售、驗收、交付的全周期。

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其中，指導意見提出，開發企業應當明確專門的售後服務機構，建立售後服務承諾制度，優化售後服務工作流程。 鼓勵開發企業探索7天無理由退房機制，在開發企業與買受人簽訂《深圳市房地產認購書》的同時，買受人可以選擇是否簽署《無理由退房協議》。

嚴查價外加價 重點整治誤導廣告

此外，加強房地產市場價格監管力度，對房地產開發企業未按照價格備案制度實施明碼標價、變相進行價外加價，實施霸王條款等問題進行嚴厲查處，對情節嚴重的企業及個人納入失信主體名單。

同時，對房地產開發企業發布含有虛假或者引人誤解、欺騙、誤導消費者的廣告及虛假房源信息，在房地產廣告宣傳中承諾辦理入戶、就業、升學信息等違法違規問題進行重點整治。

責任編輯：林佩怡

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