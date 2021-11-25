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國防部批美方一些人「受迫害妄想症」 捏造中國軍事威脅

國情動向 17:48 2021/11/25

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中國國防部周四（25日）舉行例行記者會，被問到美國海軍部長稱中國是美國必須注意的首要「威脅」是，國防部發言人吳謙批評美方一些人沉浸在「受迫害妄想症」中不能自拔，執意捏造根本不存在的「中國軍事威脅」，無非是為自身謀求軍事領域絕對優勢、維持全球霸權尋找藉口。

吳謙認為，美方一些人對中國的認知出現了嚴重的偏差，採取了錯誤的對華政策。對此，中國軍隊一向予以堅決反對。

台灣問題上 沒妥協空間

對於中美兩軍關係，吳謙表示，早前國家主席習近平與美國總統拜登視像會晤，為今後兩國兩軍關係發展指明了前進方向，注入了新的動力。

國防部發言人吳謙

他說，中方重視發展兩軍關係，願與美方保持交流合作。但一段時間以來，美方在台灣、南海、艦機抵近偵察等方面講了很多不負責任的話，做了不少挑釁性的事，中方理所當然要針鋒相對的堅決鬥爭。中方對發展兩軍關係有原則，就是中方的主權、尊嚴和核心利益不容侵犯。「特別在台灣問題上，中方沒有任何妥協的空間，美方不應抱有任何幻想」。

他又表示，中國軍隊願與美方共同努力，以實際行動落實兩國元首會晤精神，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，著眼長遠，立足當下，加強溝通，管控分歧，開展合作，推動中美兩軍關係健康穩定地向前發展。

秦剛晤美國助卿　討論落實中美元首視像峰會共識

李顯龍警告台海緊張局勢 或致中美誤判

另外，美媒報道，中方建造疑似美國艦艇的導彈標靶。吳謙回應稱，關於所謂導彈標靶問題，要求美方在指責中國之前，先認真反省一下自己。

而針對美軍康涅狄格號核潛艇碰撞事故，吳謙再3問美方，一是美方潛艇的航行意圖究竟是什麼，二是事發具體地點究竟在哪裡，三是究竟有沒有造成核洩漏和海洋環境污染？

中方認為，這次事故根源在於美軍艦艇在亞太地區大範圍、高頻度的抵近偵察、干擾挑釁、炫武示強等軍事活動，在於美大搞南海軍事化和航行霸權。要求美方立即停止此類活動，不要撞了南牆也不回頭。

責任編輯：林佩怡

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