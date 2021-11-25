【內地疫情】上海增3本土確診 浦東新區相關小區封閉管理14天

內地新冠疫情趨緩之際，上海今日（25日）通報新增3宗本土確診病例，3名患者是朋友，日前曾先後到江蘇蘇州共同遊玩。

上海浦東兩個小區、青浦一個小區被列為中風險地區。浦東新區表示，已對相關小區落實14天的封閉管理措施。另蘇州西山景區、甪直景區、東山紫金庵景點、吳文化博物館等即日起暫時關閉。

＊19：27 新增封閉管理細節

1人從廈門到北京轉抵上海

上海市傍晚舉行疫情發布會，上海市衛健委主任鄔驚雷表示，截至今午5時，上海新增3例新冠肺炎本土確診病例。目前3名病例均已轉到市公共衛生臨床中心隔離治療，病情穩定。

3名病例均為女性，全已接種兩劑新冠疫苗。1人常住福建廈門，本月12日自廈門前往北京，15日自北京抵滬，臨時住在浦東新區錦繡路香梅花園。另兩人分別住在浦東新和青浦區。

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3人為朋友關係，在本月19至21日曾先後至蘇州共同遊玩，有較長時間密切接觸史，有明確流行病學關聯。至於是否與國內有關疫情關聯，仍在調查、溯源。

上海已累計排查到在滬密切接觸者27人，均已集中隔離管控，其中16人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。另排查到密切接觸者的密切接觸者103人，均已集中隔離管控，27人核酸檢測陰性，其餘檢測中。相關篩查人員10,653人，5628人陰性，其餘正在檢測。目前29個環境樣本檢測結果為陽性。

浦東新區花木街道錦繡路1650弄香梅花園一期小區、浦東新區三林鎮海陽路1080弄香樟苑小區，以及青浦區趙巷鎮業文路189弄西郊錦廬小區列為中風險地區。 浦東新區副區長左軼梅表示，對相關小區落實14天的封閉管理措施。

另稍早上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院亦據疫情防控要求，暫停門急診醫療服務。

上海方面表示， 近期全國多地發生的本土疫情再次表明，疫情防控不能有絲毫麻痺懈怠和僥倖松勁。上海作為重要口岸城市和對外開放門戶，始終保持如履薄冰的警惕性，從嚴、從緊、從實、從細抓好疫情防控各項工作。

張文宏：最短時間及影響最小動態清零 為防疫重點難點

近期內地疫情稍回落，連日新增本土確診病例維持在單位數，昨日（24日）新增兩宗本土個案，創逾1個月以來新增，患者均在雲南。

上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏表示，上海這次疫情發生，應該視為全國秋冬季常態化抗疫的一個場景，將來或會碰到類似遭遇戰。如何做到在最短時間並以對市民影響最小的方式完成動態清零，將是防疫工作的重點和難點。他指出，這次3名病例都及時發現，若沒有及時發現，防疫難度與範圍會更大。他呼籲民眾如旅遊後出現發燒或流感等症狀，第一時間就診並做核酸檢測。

他又稱，這次疫情也提醒秋冬季節病毒傳播絕不能忽視，除了打疫苗外，要養成良好衛生習慣，在公共場所戴好口罩，勤洗手，避免不必要的聚集，公共場所和家庭內多通風，確保疫情防控不鬆懈。上海曾多次經受住了輸入和本土新冠疫情的考驗，將繼續努力通過精準防控實現常態化抗疫目標。

責任編輯：林佩怡

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