外媒指中移動、建行等9國企 因安全問題限制員工用微信

中國對互聯網平台的監管持續加強。《華爾街日報》引述知情人士稱，中移動、建行、中石油等9間國企，以安全問題為由，限制員工使用微信。

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據知情人士透露，至少有9間國企的管理人員本周告訴員工，在微信上建立的任何工作聊天群可能包含敏感資訊，應當關閉並刪除。這些國企包括中國部分最大型企業，如中國移動有限公司 （00941） 、中國建設銀行股份有限公司 （00939） 和中國石油天然氣集團公司 （00857） 。

其中一些知情人士說，他們還要求員工在使用微信進行工作相關交流時要謹慎。這些國企沒有公開披露對微信的任何安全擔憂。

微信已深入中國用戶的工作和生活。不少企業都將微信作為內部和外部溝通工具；疫情期間，許多人依靠微信進行遠程工作。在生活方面，微信能聊天、付款、打車，同時，還能查詢到新冠疫苗接種記錄和密接者追蹤等。

知情人士透露，在一些國企，從微信向其他應用程式的轉換可能是逐步的。一些企業已要求員工將與工作相關的對話轉移到其他平台，包括阿里巴巴的釘釘（DingTalk）和騰訊的企業微信（WeCom）。

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今年早些時候，《華爾街日報》報道了騰訊一名高管因涉嫌未經授權分享微信收集的個人資訊而被拘留。騰訊隨後證實這一調查，但表示涉案人從未擔任過高管或管理職位。該公司還表示，該案涉及個人貪腐指控。另據《華爾街日報》看到的一份部委通知，工信部周三告知應用商店，騰訊須獲政府批准方能更新現有應用程式或推出任何新的應用程式。騰訊周三表示，定期與相關政府機構合作，以確保監管合規。

責任編輯：尹航

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