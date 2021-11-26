美國會議員再訪台 月內第二團 華大使館據稱要求取消行程

再有美國國會議員訪問台灣。5名跨黨派眾議員昨（25日）晚上抵達台灣，展開為期兩天的訪台行程。這次是11月第二個美國議員團訪台，有眾議員表示，其辦公室中國大使館的訊息，要求她取消出訪台灣的行程。

據美國在台協會（AIT），美國民主黨籍的眾議員高野（Mark Takano）、史羅金（Elissa Slotkin）、歐瑞德（Colin Allred）、雅各布斯（Sara Jacobs）及共和黨籍眾議員梅斯（Nancy Mace），於周四至周五（25至26日）訪問台灣。據了解，議員分屬眾議院退伍軍人事務委員會、軍事委員會及外交委員會成員。

討論經濟和安全問題

高野昨晚率一行17人，乘搭C-40行政專機從南韓抵台。AIT表示，這次行程為國會議員出訪印太地區的一環。訪問團將與台灣方面會面，討論美台關係、區域安全，以及其他與雙方利益相關的重要議題。台灣的外交部表示，美國國會再度組團來訪，展現美國國會兩院、兩黨對美台關係一致的堅定支持。

代表團今日上午到訪台灣軍方退除役官兵輔導委員會；下午將到台灣的國防部。另外，代表團亦將與台灣蔡英文總統會面。台灣的總統府方面表示，基於台美互信的協調結果，並尊重訪賓意願，後續相關訊息將適時對外說明。

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訪問團成員之一的史羅金，稍早在Twitter表示，此行將討論一系列經濟和安全問題，芯片供應鏈問題亦會討論。她並表示，其行程消息傳出後，辦公室收到了中國大使館要求她取消行程的訊息。

京反對美台官方往來 促勿向「台獨」勢力發錯誤信號

本月9日，美國共和黨參議員柯寧（John Cornyn）率領參、眾議員團訪問台灣。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，堅決反對美台行任何形式的官方往來和軍事聯繫。敦促美國一些國會議員恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，不要向「台獨」勢力發出錯誤信號，否則只會給台海和平穩定帶來進一步損害。

另外，上周中美元首領導人視像會晤時，國家主席習近平警告，台海局勢面臨新一輪緊張，原因是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」，認為這一趨勢十分危險，玩火者必自焚。

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責任編輯：林佩怡