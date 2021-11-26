【內地疫情】昨增4本土確診 上海暫停跨省遊 多間醫院停急診

內地昨日（25日）新增13宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔4宗，分別由上海通報3宗，遼寧大連報告1宗。上海疫情波及浙江、江蘇兩省，昨新增3宗本土無症狀感染分別來自浙江杭州和江蘇徐州，均曾與上海確診病例聚餐。

因應疫情防控要求，上海文旅局發通告，暫停跨省團遊及「機票+酒店」業務。當地多間醫院亦暫停急診服務。

據上海市疫情防控工作小組消息，截至今日（26日）早上8時，累計排查本土確診病例在滬密切接觸者182人，次密接者337人，全部已落實集中隔離，首次核酸檢測結果均為陰性。

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為切實做好外防輸入和防擴散工作，上海市文化和旅游局發布通知稱，即日起，各旅行社及在線旅遊企業立即暫停經營跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務，不得以任何形式搞變通。各區文旅局要指導轄區內旅行社及在線旅游企業，依法妥善處理游客行程調整和退團退費事宜，加強在途團隊遊客疫情防控，做好健康監測和安全管理。

另據上海疫情防控要求，市內多間醫院嚴格落實相關人員及環境篩查，即時起暫停門急診醫療服務，互聯網醫院照常運行，當中包括上海同濟醫院、復旦大學附屬中山醫院、上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院、上海市普陀區人民醫院、上海閔行中心醫院等。

上海疫情波及江浙兩省

此外，流行病學調查顯示，浙江杭州2宗無症狀感染者曾於本月20日，與上海確診者一同聚餐；兩人22日返杭後，至25日期間共同居住。目前，當局已排查密接者344人、次密接者64人，已全部進行集中隔離。其中，156人核酸陰性，其餘正等待檢測結果。

杭州其中一名確診者為浙大藝術與考古博物館工作人員。該校接獲通報後，已採取封閉管理，全校師生員工暫停所有聚集性活動和外出交流活動，教學活動改為線上進行，並組織開展全員核酸檢測。

而江蘇徐州新增的1名無症狀感染者，亦曾於20日與上海確診者一同聚餐，翌日返徐。因應疫情防控，徐州市已暫停省市際班車客運，離開徐州須出示48小時內核酸檢測陰性證明。市內地鐵、景點景區、電影院、麻將館、棋牌室等公共場所亦暫停營運。

目前，徐州市已排查密接76人，均落實隔離管控措施，已出核酸檢測結果均為陰性；已隔離管控軌跡交集人員849人。

責任編輯：易燕丹

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