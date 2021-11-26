所羅門群島爆騷亂唐人街商鋪遭殃 當局指其他大國煽動反華

所羅門群島首都發生游行示威，當地華人商鋪遭襲。所羅門群島的領導人指責「其他大國」煽動了反華騷亂。有報道指，騷亂背後原因和所羅門與台斷交、與中國大陸建交有關。

在北京，外交部表示，中方對一些中國公民和中資機構遇襲表示嚴重關切，已要求所羅門政府採取一切必要措施保護在所中國公民和機構安全。

彭博：當局譴責其他大國煽動反華

據澳洲廣播公司（ABC News）報道，最初由主要來自馬萊塔省（Malaita）的人們發起的和平抗議，隨著參與人群越來越激動，在周三演變成暴力抗議。警察發射催淚瓦斯和橡皮子彈驅散人群，同時，有建築物被亂石投擲或被縱火。

到了周四，首都爆發新的抗議活動，霍尼亞拉（Honiara）唐人街區冒出濃煙。

所羅門總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）說，這是一個「令人悲傷和不幸的事件，旨在推翻一個民主選舉產生的政府」。

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報道指出，這場騷亂背後，與中國大陸和台灣有關。所羅門群島在2019年9月與中國大陸建交，此前，所羅門群島是少數幾個與台北而不是北京有外交關係的國家之一。馬萊塔省省長蘇達尼（Daniel Suidani）一直直言不諱地反對中央政府轉向中國大陸的決定，南太平洋地緣政治研究員埃德·卡瓦諾 (Ed Cavanough) 表示，有證據表明該省與台灣之間仍存在某種形式的關係。

另據彭博社報道，所羅門群島的領導人指責「其他大國」煽動了反華騷亂。此前澳洲已經向該國派遣士兵和警察幫助平息騷亂。

京：破壞兩國關係正常發展的圖謀是徒勞

對於所羅門群島發生的騷亂，在北京，外交部發言人趙立堅表示，中方高度關注所羅門群島當前事態發展，支持所羅門群島政府止暴制亂的努力。相信在索加瓦雷總理領導下，所羅門政府能盡快恢復社會秩序和穩定。中方對一些中國公民和中資機構遇襲表示嚴重關切，已要求所羅門政府採取一切必要措施保護在所中國公民和機構安全。

他強調，一個中國原則是國際關係基本準則。中所建交兩年來，兩國關系發展良好，雙方在經濟、貿易、基礎設施、教育、衛生等領域交流合作取得了豐碩成果，給兩國人民帶來了實實在在的利益和福祉。任何破壞中所關係正常發展的圖謀都是徒勞的。

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責任編輯：尹航

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