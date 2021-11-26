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【中美角力】王毅斥美言而無信 為「台獨」勢力提供國際舞台

國情動向 12:06 2021/11/26

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中美就台灣議題角力持續升級。中國國務委員兼外長王毅周四（25日）批評美國策劃舉辦所謂「民主峰會」，是打著民主的旗號，做著反民主的事情，引起很多國家疑慮甚至不滿；又指美聲稱不支持「台獨」，卻又為「台獨」勢力提供國際舞台，證明言而無信。

美國近期公布下月舉行的民主峰會受邀名單，台灣在列，中俄則未在受邀名單上。

民主不應被私有化、標籤化

王毅周四與匈牙利外長西雅爾多視像會晤，指民主不應被「私有化」，認為一個國家是否民主，應由國家人民評判，而不是由某個外國指手畫腳、妄加判斷。美國如果只是根據自己的好惡來斷定哪些國家民主不民主，實際上就是在世界上搞唯我獨尊，製造分裂，這本身就不是民主。

美國邀台灣參加下月民主峰會 中俄未在名單上 京堅決反對

【中美角力】王毅批美辦民主峰會 試圖對其他國家美式改造

他又稱，民主不應被「標籤化」。不是由美國出問卷，各國答題，美國來打分。各國如果只能依據美國一國的尺度來衡量本國民主的好壞，實際上是對民主精神的背叛，更不是真民主。

此外，民主不能被「政治化」，以民主的名義，干涉別國內政，侵犯別國主權，服務自身的政治目的，這種做法更令人不齒，必須加以摒棄和反對。美方聲稱不支持「台獨」，卻又堂而皇之為「台獨」勢力提供國際舞台，只能證明自身的言而無信。王毅稱，台灣是中國神聖領土的一部分，不是美國手中可以利用的棋子。民主是各國追求的共同價值，不是美國任意操弄的政治工具。

他強調，世界需要團結，而不是分裂；需要合作，而不是對抗。大國尤其需要在這方面發揮表率作用，而不是做反面教員。

再斥立陶宛違背一個中國原則

王毅又批評立陶宛一意孤行，背信棄義，在中國建交國中首個允許以「台灣」名義設立「代表機構」，公然在國際上製造「一中一台」，公然對北京發起政治挑釁，形成惡劣先例。

他指立陶宛此舉嚴重違背了建交時所做承諾，嚴重違背了一個中國原則。中國堅定維護國家的主權和領土完整，堅決反對任何搞「兩個中國」和「一中一台」的行徑。

中國駐立陶宛大使館即日起以「技術原因」暫停業務

經貿領域懲罰立陶宛？中國外交部：做錯事必付代價

責任編輯：林佩怡

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