國務院：支持北京城市副中心設立綜合保稅區

國務院周五（26日）發布關於支持北京城市副中心高質量發展的意見，有序承接中心城區非首都功能疏解，建立健全城市副中心與河北雄安新區工作對接機製。加快建設通州區與北三縣一體化高質量發展示範區。支持符合條件的企業按規定在城市副中心開展本外幣一體化資金池試點。

中國政府網刊登的通知稱，支持城市副中心按規定申請設立綜合保稅區。加大對跨境金融、文化貿易和數字貿易的政策支持力度，研究審慎開展綠色債券、綠色股權投融資業務。支持開展適合科技型企業的個性化融資服務，推動開展知識產權保險業務試點。

完善京津冀一體化征信體系

組織開展數據跨境流動安全管理試點，探索數據跨境流動安全管理方式，在保障安全的前提下促進數據合法有序自由流動。支持建立北京、天津、河北自由貿易試驗區聯合授信機製，完善京津冀一體化征信體系。

強化財政金融支持。在保持政府債務風險總體可控的前提下，加大地方政府債券支持力度，將城市副中心建設融資需求作為重要因素予以單獨核算。鼓勵采用授權經營、基礎設施項目配建經營性建設內容等方式盤活存量資產，支持北京城市副中心投資建設集團有限公司創新融資模式。支持城市副中心及周邊地區符合條件的企業發行上市、並購重組、股權轉讓、債券發行、資產證券化。

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通知強調中國政府將按照四統一要求，在規劃管理、投資審批、財稅分享、要素自由流動、公共服務、營商環境等方面探索協同創新路徑。通過政府引導、市場運作以及合作共建等方式，推動北京部分產業和功能向北三縣等周邊地區延伸布局。加強城市副中心與北京經濟技術開發區、北三縣、天津市武清區等周邊地區產業合作，鼓勵北京市企業和產業園區與北三縣重點產業園區對接，優化區域產業鏈布局。

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責任編輯：李冰琪