  • 25°C
香港時間 : 20211126日 (五) 13:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北京料2035年進入「重度老齡化」 老年人口近700萬

國情動向 13:06 2021/11/26

分享：

內地人口老化問題加劇。北京市老齡工作委員會近日印發《北京市「十四五」時期老齡事業發展規劃》，分析指北京老年人口基數大，人口老齡化快速發展將成新常態；預計到2035年，老年人口接近700萬，進入重度老齡化。

《北京日報》報道，規劃分析，人口老齡化疊加城市發展轉型，是貫穿21世紀首都北京的基本市情。

據了解，北京老年人口的基數大，「十三五」末北京市60歲以上常住老年人口429.9萬，較「十二五」末增加63.7萬，預計「十四五」末老年人口將達517萬，較「十三五」末增加87萬。

人口老齡化水平將超30%

人口老齡化快速發展成為新常態，預計到「十四五」末，人口老齡化水平將達到24%，從輕度老齡化邁入中度老齡化。到2035年，老年人口接近700萬，人口老齡化水平將超過30%，進入重度老齡化。

【三孩政策】鼓勵生育 北京多孩家庭優先配公租房

【鼓勵生育】上海延長生育假至60日 增設育兒假

規劃分析，高齡老年人比例略有降低，80歲及以上的老年人口所佔比例呈現小幅下降趨勢，但「十四五」後，隨著第一次生育高峰出生人口開始步入高齡，到2035年高齡老年人口將突破100萬，社會撫養比持續增長，高齡化趨勢加速。

為應對人口老化問題，中共中央、國務院近日發布關於加強新時代老齡工作的意見。當中並提到研究制定住房等支持政策，鼓勵成年子女與老年父母就近居住或共同生活，履行贍養義務、承擔照料責任。

鼓勵子女與父母就近居住或共同生活 內地研住房等支持政策

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

鼓勵子女與父母就近居住或共同生活 內地研住房等支持政策
2021/11/25
鼓勵子女與父母就近居住或共同生活 內地研住房等支持政策
內地149城深度老齡化 近半數集中在這地區
2021/09/07
內地149城深度老齡化 近半數集中在這地區
【鼓勵生育】上海延長生育假至60日 增設育兒假
2021/11/25
【鼓勵生育】上海延長生育假至60日 增設育兒假
【三孩政策】鼓勵生育 北京多孩家庭優先配公租房
2021/10/11
【三孩政策】鼓勵生育 北京多孩家庭優先配公租房

你可能感興趣

鼓勵子女與父母就近居住或共同生活 內地研住房等支持政策
16:03 2021/11/25
鼓勵子女與父母就近居住或共同生活 內地研住房等支持政策
內地149城深度老齡化 近半數集中在這地區
17:20 2021/09/07
內地149城深度老齡化 近半數集中在這地區
【鼓勵生育】上海延長生育假至60日 增設育兒假
15:33 2021/11/25
【鼓勵生育】上海延長生育假至60日 增設育兒假
中國 首都 生育 北京 人口

下一篇文章

【中美角力】王毅斥美言而無信 為「台獨」勢力提供國際舞台
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美商務部將12間中企列黑名單 京：保留反制權利 （第三版）
美商務部將12間中企列黑名單 京：保留反制權利 （第三版）
【北京冬奧】澳洲據報考慮外交抵制北京冬奧 京：不會得逞（第二版）
【北京冬奧】澳洲據報考慮外交抵制北京冬奧 京：不會得逞（第二版）
立陶宛奧委會拒抵制北京冬奧：奧運是世界盛會
立陶宛奧委會拒抵制北京冬奧：奧運是世界盛會
外交部：中方已全力支持東京奧運 日方應有基本信義
外交部：中方已全力支持東京奧運 日方應有基本信義
摩通CEO後悔「公司比中共長壽」論 胡錫進：理解你們想蹭流量
摩通CEO後悔「公司比中共長壽」論 胡錫進：理解你們想蹭流量
中國駐立陶宛大使館即日起以「技術原因」暫停業務　
中國駐立陶宛大使館即日起以「技術原因」暫停業務　
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款