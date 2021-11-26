習近平將視像出席中非合作論壇 宣布應對疫情、貿易投資新舉措

中國國務院新聞辦公室今日（26日）發表《新時代的中非合作》白皮書，提到 全球治理體系和國際秩序變革加速推進，國際力量對比深度調整，中非更加需要鞏固夥伴關係。

中方 同時透露，國家主席習近平下周一（29日）視像出席中非合作論壇時，將宣布幫助非洲應對新冠疫情的重大舉措，並在貿易投資領域推出新措施。

值得注意，非洲最近成為中美角力場，兩國被指透過投資爭奪影響力。美國國務卿布林肯稍早出訪非洲國家，表示美國參與非洲基建與中國無關，又指中國在非洲投資總體是好，但不應留下「無法償還的巨額債務」。中方則曾表示，「一帶一路」倡議加強各國互聯互通水平，促美實在行動推動各國共同發展振興。

首部白皮書全面介紹中非合作 提鞏固夥伴關係

《新時代的中非合作》白皮書，是中國政府發布的第一部全面介紹中國非洲合作的白皮書，也是中共十八大以來，首部全面介紹與地區合作成果的白皮書。內文全面介紹中共十八大以來，中非合作取得的積極成果，闡述新時代中國對非政策立場，展望實現中非關係新發展、構建新時代中非命運共同體的美好未來。

白皮書全文約21,000字，除前言、結束語外，共包括四個部分，分別為構建更加緊密的中非命運共同體、不斷拓展新時代中非各領域合作、堅定不移鞏固相互支持、奮力開創中非關係新局面。

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白皮書指出，發展同非洲國家的團結合作，是中國對外政策的重要基石，也是中國長期堅定的戰略選擇。當前全球治理體系和國際秩序變革加速推進，國際力量對比深度調整。站在歷史的又一個十字路口，中非更加需要鞏固夥伴關係，構建新時代中非命運共同體。雙方將堅定不移推進互利合作，維護共同利益，推動「一帶一路」建設走實走深，推動中非全面戰略合作夥伴關係向更高層次、更廣領域發展。

白皮書又提到，中非雙方高度信任，友誼堅如磐石。中國致力於不斷鞏固中非政治互信，深化各領域務實合作，為非洲和平與發展提供力所能及的幫助，中國對非合作一直走在國際前列。中非友好關係經歷半個多世紀考驗，在關乎彼此前途命運的關鍵時刻和重大問題上，始終站在一起，並攜手應對新冠疫情。

習近平將在中非合作論壇發表講話

外交部部長助理吳江浩在白皮書新聞發布會上表示，中非關係非比尋常。雙方在涉及彼此核心利益和重大關切的問題上，始終堅定地相互支持。今後無論國際形勢如何變化，中非合作共贏、共同發展的初心不會改變，中非永遠做最可靠的朋友和最真誠的夥伴。

吳江浩表示，中非合作論壇第八屆部長級會議，將於下周一在塞內加爾首都達喀爾開幕。屆時國家主席習近平將以視像方式出席會議開幕式，並發表主旨演講。

他透露，習近平將宣布幫助非洲應對新冠疫情的重大舉措；中方也因應非方的要求，將在貿易投資領域出台一些新舉措。至於中非合作論壇將探討在數字創新、綠色發展等領域拓展合作；另會就應對氣候變化發表宣言。

責任編輯：易燕丹

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