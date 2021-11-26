  • 24°C
香港時間 : 20211126日 (五) 15:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

習近平將視像出席中非合作論壇 宣布應對疫情、貿易投資新舉措

國情動向 14:01 2021/11/26

分享：

中國國務院新聞辦公室今日（26日）發表《新時代的中非合作》白皮書，提到全球治理體系和國際秩序變革加速推進，國際力量對比深度調整，中非更加需要鞏固夥伴關係。

中方同時透露，國家主席習近平下周一（29日）視像出席中非合作論壇時，將宣布幫助非洲應對新冠疫情的重大舉措，並在貿易投資領域推出新措施。

值得注意，非洲最近成為中美角力場，兩國被指透過投資爭奪影響力。美國國務卿布林肯稍早出訪非洲國家，表示美國參與非洲基建與中國無關，又指中國在非洲投資總體是好，但不應留下「無法償還的巨額債務」。中方則曾表示，「一帶一路」倡議加強各國互聯互通水平，促美實在行動推動各國共同發展振興。

首部白皮書全面介紹中非合作 提鞏固夥伴關係

《新時代的中非合作》白皮書，是中國政府發布的第一部全面介紹中國非洲合作的白皮書，也是中共十八大以來，首部全面介紹與地區合作成果的白皮書。內文全面介紹中共十八大以來，中非合作取得的積極成果，闡述新時代中國對非政策立場，展望實現中非關係新發展、構建新時代中非命運共同體的美好未來。

白皮書全文約21,000字，除前言、結束語外，共包括四個部分，分別為構建更加緊密的中非命運共同體、不斷拓展新時代中非各領域合作、堅定不移鞏固相互支持、奮力開創中非關係新局面。

【中美角力】布林肯：美參與非洲基建 與中國無關

中非關係現裂痕？王毅喊話：友誼堅如磐石 不受一時影響

白皮書指出，發展同非洲國家的團結合作，是中國對外政策的重要基石，也是中國長期堅定的戰略選擇。當前全球治理體系和國際秩序變革加速推進，國際力量對比深度調整。站在歷史的又一個十字路口，中非更加需要鞏固夥伴關係，構建新時代中非命運共同體。雙方將堅定不移推進互利合作，維護共同利益，推動「一帶一路」建設走實走深，推動中非全面戰略合作夥伴關係向更高層次、更廣領域發展。 

白皮書又提到，中非雙方高度信任，友誼堅如磐石。中國致力於不斷鞏固中非政治互信，深化各領域務實合作，為非洲和平與發展提供力所能及的幫助，中國對非合作一直走在國際前列。中非友好關係經歷半個多世紀考驗，在關乎彼此前途命運的關鍵時刻和重大問題上，始終站在一起，並攜手應對新冠疫情。 

習近平將在中非合作論壇發表講話

外交部部長助理吳江浩在白皮書新聞發布會上表示，中非關係非比尋常。雙方在涉及彼此核心利益和重大關切的問題上，始終堅定地相互支持。今後無論國際形勢如何變化，中非合作共贏、共同發展的初心不會改變，中非永遠做最可靠的朋友和最真誠的夥伴。

吳江浩表示，中非合作論壇第八屆部長級會議，將於下周一在塞內加爾首都達喀爾開幕。屆時國家主席習近平將以視像方式出席會議開幕式，並發表主旨演講。

他透露，習近平將宣布幫助非洲應對新冠疫情的重大舉措；中方也因應非方的要求，將在貿易投資領域出台一些新舉措。至於中非合作論壇將探討在數字創新、綠色發展等領域拓展合作；另會就應對氣候變化發表宣言。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中美角力】布林肯：美參與非洲基建 與中國無關
2021/11/19
【中美角力】布林肯：美參與非洲基建 與中國無關
中非共和國爆武裝衝突 4中企被搶華人急撤
2020/12/24
中非共和國爆武裝衝突 4中企被搶華人急撤
【中非論壇】習近平：中非加強戰略對接，推進「一帶一路」合作
2018/09/05
【中非論壇】習近平：中非加強戰略對接，推進「一帶一路」合作
中非關係現裂痕？王毅喊話：友誼堅如磐石 不受一時影響
2020/04/14
中非關係現裂痕？王毅喊話：友誼堅如磐石 不受一時影響

你可能感興趣

【中美角力】布林肯：美參與非洲基建 與中國無關
10:51 2021/11/19
【中美角力】布林肯：美參與非洲基建 與中國無關
中非共和國爆武裝衝突 4中企被搶華人急撤
17:06 2020/12/24
中非共和國爆武裝衝突 4中企被搶華人急撤
【中非論壇】習近平：中非加強戰略對接，推進「一帶一路」合作
08:31 2018/09/05
【中非論壇】習近平：中非加強戰略對接，推進「一帶一路」合作
中美關係 基建 國際關係 外交 一帶一路 非洲 習近平 中國

下一篇文章

北京料2035年進入「重度老齡化」 老年人口近700萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

摩通CEO後悔「公司比中共長壽」論 胡錫進：理解你們想蹭流量
摩通CEO後悔「公司比中共長壽」論 胡錫進：理解你們想蹭流量
美商務部將12間中企列黑名單 京：保留反制權利 （第三版）
美商務部將12間中企列黑名單 京：保留反制權利 （第三版）
【北京冬奧】澳洲據報考慮外交抵制北京冬奧 京：不會得逞（第二版）
【北京冬奧】澳洲據報考慮外交抵制北京冬奧 京：不會得逞（第二版）
外交部：中方已全力支持東京奧運 日方應有基本信義
外交部：中方已全力支持東京奧運 日方應有基本信義
立陶宛奧委會拒抵制北京冬奧：奧運是世界盛會
立陶宛奧委會拒抵制北京冬奧：奧運是世界盛會
中國駐立陶宛大使館即日起以「技術原因」暫停業務　
中國駐立陶宛大使館即日起以「技術原因」暫停業務　
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款