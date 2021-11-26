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一文看懂北京上海等地出招谷生育 A股三胎概念再升溫

社會熱點 15:37 2021/11/26

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中國的三胎政策推出已半年，而生育率、結婚率卻並未迎來走高。面對持續升溫的人口焦慮，北京、上海等十幾個省市明確延長生育假期，已經通過相關條例開始實施或即將開始實施。其中，北京市將生育假由30天延長到60天，未成年子女多的家庭可享受公租房優先配租。

北京：設育兒假，生育假由30天延長到60天

北京市十五屆人大常委會第三十五次會議，表決通過《北京市人民代表大會常務委員會關於修改的決定》，自公布之日起施行。修改後的條例取消了限制生育的措施，明確一對夫妻可以生育三個子女。女方除國家規定的產假外，享受的延長生育假由三十天增加至六十天。同時，子女滿三周歲前，夫妻每人每年可享受五個工作日的育兒假。

此外，未成年子女多的家庭可享受公租房優先配租。

鼓勵子女與父母就近居住或共同生活 內地研住房等支持政策

上海：生育假由30天延至60天

上海市第十五屆人大常委會第三十七次會議審議通過了《關於修改〈上海市人口與計劃生育條例〉的決定》。綜合考慮國家政策導向、區域平衡、基金承受能力、社會影響等方面因素，將生育假由三十天延長到六十天。根據相關法律，女職工生育享受98天產假，難產等情況適當延長。這也就意味著，上海女職工的產假與生育假相加，生育期間，可有158天假期。

增設育兒假。明確規定：符合法律法規規定生育的夫妻，在其子女年滿三周歲之前，雙方每年可以享受育兒假各五天。育兒假期間的工資，按照本人正常出勤應得的工資發給。

浙江：一孩延長產假60天 二孩、三孩延長產假90天

浙江省十三屆人大常委會第三十二次會議表決通過《關於修改〈浙江省人口與計劃生育條例〉的決定》，並自公布之日起施行。其中明確，符合法律法規規定生育子女的夫妻，女方在享受國家規定產假的基礎上，一孩延長產假60天，二孩、三孩延長產假90天，即生育一孩女職工可有158天假期，生育二孩、三孩，女職工可有188天假期。

北京料2035年進入「重度老齡化」 老年人口近700萬

國金證券研報指，生育政策持續松綁，中國多胎生育需求將得到釋放，短期嬰幼兒相關產品有望直接受益。其中，快消品獲益程度將強於耐用消費品，如嬰幼兒奶粉、護膚品等，其次為嬰幼兒服裝等，同時也將帶動相關零售商提速發展（如線下連鎖嬰童用品零售商及跨境電商母嬰板塊等），對大戶型住房的改善型需求也將增多。中長期隨著新生兒年齡增長、兒童及青少年人口相應增多，兒童玩具、年輕消費者娛樂性消費等將獲益。

責任編輯：尹航

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人口 A股 產假 人大常委 浙江省 生育 結婚

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