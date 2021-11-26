美眾議員晤蔡英文 稱相信美官員訪台將成常態

在台灣，蔡英文總統周五（26日）與訪台的美國眾議員會面。蔡英文表示，在區域情勢上，台灣會和美國強化合作，確保區域穩定和平發展。她又稱，近年在退伍軍人事務上台美合作非常密切，明年1月開始，退輔會將派員常駐華府，增加包括就業輔導、醫療和長照的交流。

美國民主黨籍眾議員、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）則稱，這是今年美國國會議員到台灣的第三個訪問團，相信未來美國官員訪台會變成常態，又強調美國對台灣的承諾堅若磐石。

▲ 高野（左）率團訪台，與蔡英文（右）會面。

美國會議員再訪台 月內第二團 華大使館據稱要求取消行程

【中美角力】王毅斥美言而無信 為「台獨」勢力提供國際舞台

美台深化關係勢惹北京反彈。北京已多次要求美方立即停止與台開展任何形式的官方往來，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

蔡英文：有決心解決貿易問題 加強合作保區域穩定

蔡英文向到訪的美國眾議員表示，感受到美國國會跨黨派對台灣的支持，促進台美的互動和交流。

她指出，雙方政策方向穩定，更能增加互信往來，台灣有決心解決困難的貿易問題，更希望透過TIFA（台美貿易暨投資架構協定）和美國一起推動雙邊和區域及全球的貿易進程。

她說，表示，台灣進一步開放美豬進口後，台美睽違5年啟動TIFA對話平台，為雙方夥伴關係奠定更堅實基礎。

在區域情勢上，蔡英文表示，台灣會和美國強化合作，捍衛共享價值，確保區域穩定和平發展。

高野則稱，這次來台是要提醒夥伴與盟友，在經過兩個艱困年頭之後，對於自由安全印太區域的承諾與共同責任，是前所未有強健。

責任編輯：林佩怡

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