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鄭州女疑亂食藥懷八胞胎 醫生促減胎 孕婦：想要四五個

社會熱點 16:02 2021/11/26

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河南鄭州一名女子受月經不調困擾，便服用促排卵藥物調理，後來卻懷上八胞胎。該孕婦表示自己「想要四、五個」，惟醫生指出多胎妊娠對母體以及胎兒的危害較大，建議孕婦進行減胎術。

河南鄭州一女子懷上八胞胎。

據內媒報道，鄭州一名女子在河南省婦幼保健院進行超聲檢查時，發現懷上八胞胎。她表示，自己一開始是想透過服用促排卵藥物治療月經不調，豈料後來卻懷上八胞胎，感到又驚又喜。

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婦幼院醫生表示，當事孕婦懷有八胞胎，是因為不規範使用促排卵藥物所致。而這並非首例，此前他們也曾多次遇到不規範使用促排卵藥物導致多胎妊娠的情況，「最多見過九胞胎」。醫生進一步指出，多胎妊娠對母體、對胎兒都好很大的危害，下一步要對孕婦進行減胎術。

雖然當事孕婦最終聽從醫生建議進行減胎，但她也坦言，希望可以保留四五個孩子，「懷了8個寶寶，我是真的又驚又喜，希望大家能幫我介紹好的醫生，可以多保幾個寶寶」。不過，她的奶奶則表示，八個孩子負擔大，「大人身體如果允許的話，就留兩個，多了大人的身體受不了。」

目前，鄭州市婦聯表示，將會介入了解事件，並適時為孕婦提供幫助。

責任編輯：易燕丹

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