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美議員訪台 京提嚴正交涉 趙立堅：台灣牌是臭牌死牌（第二版）

國情動向 19:17 2021/11/26

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美國眾議員高野（Mark Takano）昨（25日）晚率領跨黨派議員訪團抵台，是月內第二度、今年第三次有美國會議員訪台。在北京，外交部發言人趙立堅（26日）表示，中方對此強烈不滿，堅決反對，已向美方提出嚴正交涉；又奉勸美方一些人不要打台灣牌，指這是一張「臭牌、死牌」，肯定打不贏。

*19：17 新增大陸國台辦回應

另外，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，堅決反對美台任何形式的官方往來和軍事聯繫。敦促美國會一些人慎重處理台灣問題，停止慫恿、支持「台獨」分裂活動，停止打「台灣牌」和煽風點火，否則只會給台海和平穩定造成進一步損害。民進黨當局任何「倚美謀獨」、搞所謂「議會外交」拉攏滲透的伎倆不會有好下場，注定失敗。

促美慎重處理涉台問題 為中美關係排雷清障

趙立堅在外交部例行記者會上表示，美國個別議員竄訪台灣，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，對外發出支持「台獨」分裂勢力的嚴重錯誤信號。

他稱，一個中國原則是不可撼動的國際關係準則，美國個別政客肆意挑戰一個中國原則，為「台獨」分裂勢力站台撐腰，已經引起14億中國人民的強烈憤慨。

他強調，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，絕不是國際關係的一張牌。「我們奉勸美方一些人不要打台灣牌，因為這是一張臭牌、死牌，肯定打不贏，必定要撞南牆，自食惡果。」 

他續說，美國個別政客和台灣當局的拙劣表演，不過是中國統一進程中的雜音，絲毫改變不了全世界180個國家堅持一個中國原則的牢固格局，一切同中國統一大勢相對抗的錯誤行徑，都如同蚍蜉撼樹，注定失敗。

美國會議員再訪台 月內第二團 華大使館據稱要求取消行程

【中美角力】王毅斥美言而無信 為「台獨」勢力提供國際舞台

趙立堅指出，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益。一個中國原則和中美三個聯合公報規定是中美關係的政治基礎，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止任何形式的美台官方往來，慎重妥善處理涉台問題，及早為中美關係排雷清障。他又正告台灣當局，企圖挾洋自重，「倚美謀獨」注定是死路一條。

環時：要拿出更嚴厲軍事行動回答

另外，大陸官媒《環球時報》發表社評稱，美台切香腸式的亂七八糟小動作積累一些之後，中國大陸一定要拿出一個更加嚴厲的軍事行動做一次總回答。

文章表示，解放軍軍機實現了日常繞台巡航，也越過了所謂「海峽中線」，接下來一定要形成戰機進一步貼近台灣本島，直至飛越台灣島的遞進威懾，讓民進黨當局清楚預期他們謀「獨」操作將面臨的實際代價，也讓美國清楚它面臨的風險將不斷上升。

高野等5名美國眾議員，昨晚乘美軍C-40C行政專機飛抵台灣，展開兩天行程。訪團今日稍早與台灣的蔡英文總統會面，蔡英文稱台灣會和美國強化合作，確保區域穩定和平發展，而明年1月起退輔會將派員常駐華府；高野則表示，相信未來美國官員訪台會變成常態，強調美國對台灣的承諾堅若磐石。

美眾議員晤蔡英文 稱相信美官員訪台將成常態

責任編輯：林佩怡

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