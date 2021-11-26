澳洲指華偵察船外海蒐情報達3周 中方轟澳防長言論煽動衝突

中澳緊張關係持續升溫。澳洲傳媒報道，一艘中國電子偵察船在今年8月、9月期間，於澳洲外海收集情報，據報防長達頓（Peter Dutton）證實這艘船停留時間長達3星期。

另外，達頓周五（26日）演講大談中國對地區包括澳洲的威脅，警告在印太與中國的任何衝突將是災難性，又指中國把區域的其他國家視作其「附屬國」。中國駐澳使館發言人批評，達頓鼓吹其對中國外交政策的妄想式誤判，煽動國家、民眾之間的衝突與分裂。

據澳洲傳媒報道，中國一艘電子偵察船，8月進入澳洲達爾文（Darwin）沿岸200公里專屬經濟海域，隨後穿越塔斯曼海（Tasman Sea）往新西蘭方向航行。期間，該船被指曾監視位於昆士蘭州的一個訓練區。

澳洲國防部發言人聲明中提到，解放軍情報船玉衡星號（Yuhengxing）於今年8月出現在澳洲東岸外海。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，中國海軍當時是位於澳洲的專屬經濟海域，並未違返國際法，「他們可以進入該處，正如我們可以進入南海一樣。」但他指有關事件反映澳洲必須保持警戒，「必須堅定地對抗那些脅迫澳洲的勢力」。

外電引述中國外交部發言人趙立堅稱，澳洲個別政客熱衷於發表煽動對立的言論，這種做法不得人心。他表示，鼓噪「中國威脅論」不符合事實，也不道德，這種做法注定會「搬起石頭砸自己的腳」。

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達頓：在印太與中國任何衝突將是「災難性」

另一邊廂，達頓今日在堪培拉的全國新聞記者俱樂部發表演講。據《澳洲人報》，達頓表示，他不認為中國想要佔領其他國家，而是將澳洲為從屬國，又警告每個大城市都在中國的導彈射程之內。

▲ 澳洲防長達頓（Peter Dutton）

他並對北京收回台灣的後果提出警告，並說在印太與中國的任何衝突都將是「災難性的」。他指出，如果台灣被收復，下一個會是釣魚島。

他稱，澳洲的立場非常明確，必須避免衝突。他認為，應該戳破那些破壞穩定和違背澳洲在區域利益的行動。

中國駐澳使館發言人批評，達頓鼓吹其對中國外交政策的妄想式誤判，肆意歪曲中方維護國家主權和領土完整的努力，並就地區形勢和優先事項誤導澳民眾，煽動國家、民眾之間的衝突與分裂。如果澳政府基於此類毫無戰略眼光的分析及過時的思維模式製定國家戰略，很難想像中澳關係會呈現良好發展勢頭，包括澳在內的地區國家的整體利益會得到進一步提升。

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責任編輯：林佩怡

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