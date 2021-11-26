中國駐立陶宛外交機構 更名為代辦處

中國外交部發言人趙立堅今日（26日）表示，正式照會立陶宛外交部，決定將中國駐立陶宛外交機構，更名為「中華人民共和國駐立陶宛共和國代辦處」，並要求立陶宛方面相應更改駐華外交機構稱謂。

要求立方 更改駐華外交機構稱謂

此前中方已宣布將中立兩國外交關係降為代辦級。昨日「中國駐立陶宛大使館」網站並發通知，指因技術原因，領事業務自2021年11月25日起暫停，恢復時間另行通知。但據報道，這項聲明很快被移除。

趙立堅在外交部例行記者會上稱，立陶宛政府不顧中方嚴正交涉，允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」。此舉公然在國際上製造「一中一台」，開創了惡劣先例。

他指，中方舉措是對立方損害中國主權的正當反制，責任完全在立方。中國人民不可侮，中國國家主權和領土完整不容侵犯。中國政府維護國家主權安全和發展利益的決心堅定不移。任何挑戰中國核心利益的行徑都不會得逞。中方奉勸立方恪守公認的國際關係基本準則，立即糾正錯誤，重新回到正確軌道上來。

另外，對於前香港眾志主席羅冠聰早前到立陶宛，與立陶宛外長等人會面，趙立堅回應指，羅冠聰是被香港警方通緝的反中亂港分子。他批評，立方公然製造「一中一台」，緊接著又為反中亂港分子撐腰張目，其所作所為讓人們對其同反華分裂分子沉瀣一氣的真實目的一目了然。他警告，玩火者必自焚，希望立方某些人能聽進去，能理性些清醒些。

責任編輯：林佩怡

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