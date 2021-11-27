內地10月工業企業利潤年增24.6% 連升2個月

國家統計局今日（27日）公佈，10月份，規模以上工業企業實現利潤總額8187.4億元（人民幣，下同），按年增長24.6%，較上月加快8.3個百分點，連續兩個月回升。兩年平均增長26.4%，加快13.2個百分點。其中，高技術製造業利潤保持較快增長，私營企業利潤增長連續加快。

1—10月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額71649.9億元，按年增長42.2%，比2019年1—10月份增長43.2%，兩年平均增長19.7%，繼續保持快速增長態勢。

分經濟類型看，1—10月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額22116.5億元，按年增長74.2%；股份制企業實現利潤總額51588.1億元，增長48.5%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額18673.6億元，增長27.3%；私營企業實現利潤總額21703.6億元，增長30.5%。

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分三大門類看，1—10月份，采礦業實現利潤總額8639.0億元，按年增長1.78倍；製造業實現利潤總額59300.4億元，增長39.0%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3710.5億元，下降19.7%。

▲ 內地10月工業企業利潤按年增24.6%

分析：工業企業下行壓力仍然存在

國家統計局表示，10月份工業企業效益狀況主要呈現以下特點：一是企業營業收入增長有所加快；二是采礦業、原材料製造業利潤增長明顯加快；三是消費品製造業利潤由降轉增；四是高技術製造業利潤保持較快增長；五是私營企業利潤增長連續加快；六是企業單位成本費用回落，盈利水平提高。

國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，10月份工業企業利潤繼續回升，但上下游行業間盈利分化狀況尚未明顯改善，部分下游行業成本承壓仍較大，工業企業效益狀況下行壓力仍然存在。下階段，要深入貫徹黨中央、國務院決策部署，加強宏觀政策跨期調節，深入落實保供穩價相關政策措施，促進市場供需平衡，助力企業紓困解難，推動工業經濟持續穩定發展。

責任編輯：李冰琪

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