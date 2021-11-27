【內地疫情】上海前日3宗確診為境外輸入Delta病毒

內地昨日（26日）新增25宗新冠確診個案，本土病例有5宗，其中3宗來自遼寧大連市，雲南有2宗，屬集中隔離點密切接觸者及居家隔離人員 。早前上海確診的3宗病例為境外輸入Delta變種病毒感染。

內地新冠疫情近日在上海出現反彈，25日上海通報3宗新冠肺炎確診個案。上海市官方今日（27日）發佈，25日確診病例均為Delta變種病毒，是在外省市暴露於境外輸入病毒污染的環境而引發的感染。

今日上海無新增確診病例，25日發現3宗確診病例後，上海超過20間醫院先後實施閉環管理，暫停門診及急症服務，部分醫院在完成2次核酸檢測，全員陰性後，於今早恢復服務。

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張文宏：醫院閉環管理是標準流程 是必要的排查

對此，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏26日發文解釋說，這只是按照標準流程對於次密接進行排查。他說，動態清零，精准防控，但是不能有疏漏，這是防控原則，並非疫情不可掌控。

▲ 他所供職的醫院急診照常（張文宏微博圖片 ）

張文宏在個人微博中寫道，上海多家醫院昨天關閉門急診服務，引起網絡的廣泛關註，民眾擔心疫情已經擴散。 他說，上海並不存在院內感染現象，間隔24小時查兩次核酸檢測，如果全部為陰性，預計從11月27日晨即會陸續開放相關醫院門急診。

他以自己供職的復旦大學附屬華山醫院急診，稱醫院急診沒有關閉。上海上百家和華山醫院一樣仍然提供門急診服務的醫院，為兄弟醫院多值一個夜班，急診井然有序，絲毫沒有擠兌現象，上海的醫療資源充沛。

▲ 張文宏微博圖片

對於外界擔憂的醫院內部感染，上海市衛健委副主任陸韜宏表示，上海並不存在院內感染，3名患者亦並非和醫院業務有關，但密切接觸者眾多，部分人曾去過醫院，按疫情防控要求，進行必要的篩查。

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責任編輯：李冰琪