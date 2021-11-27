中國東部戰區：組織兵力持續在台海方向戰備警巡

中國人民解放軍東部戰區新聞發言人施毅昨日（26日）表示，東部戰區26日組織海空兵力持續在台海方向戰備警巡，有關行動是應對當前台海局勢的必要舉措。戰區部隊將時刻保持高度戒備，采取一切必要措施，隨時反擊任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀。

東部戰區官方微博引述他強調，台灣是中國領土一部分，捍衛國家主權和領土完整是我軍神聖使命。

據台灣空軍昨晚發布的大陸軍機動態，八架大陸軍機兵分四路進入台灣西南防空識別區（ADIZ），台空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離並以防空導彈追蹤監控。

美議員訪台 京提嚴正交涉 趙立堅：台灣牌是臭牌死牌（第二版）

美國邀台灣參加下月民主峰會 中俄未在名單上 京堅決反對（第三版）

美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）近日率團訪台，是美國議員本月第二次訪台。

針對美國眾議院跨黨派訪問團訪台，中國外交部新聞發言人趙立堅回應稱，已向美國方面提出嚴正交涉，並敦促美國遵守中美三個聯合公報和一個中國原則。

此外，針對美國邀台灣參加「民主峰會」，中國國務委員兼外長王毅周四表示，台灣是中國神聖領土的一部分，不是美國手中可以利用的棋子；民主是各國追求的共同價值，不是美國任意操弄的政治工具。

責任編輯：李冰琪

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