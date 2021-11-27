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王毅視訊俄印外長 再批美民主峰會「負能量」

國情動向 14:38 2021/11/27

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中國國務委員兼外交部長王毅昨日（26日）與俄羅斯、印度外長視訊會晤時，再度批評美國12月將舉行的線上民主峰會「製造分裂對立，只會給這個世界帶來負能量」。這是王毅連續第3天公開批評這場峰會。

據中國外交部新聞稿，中國、俄羅斯、印度3國外長26日以視訊方式舉行第18次會晤。

王毅在會中宣稱，中俄印合作應尊重各國正當權益和自主選擇發展道路，「美國操辦的民主峰會，以一國標準劃線，製造分裂對立，只會給這個世界帶來負能量。」

他並批評美國以世界領導者自居，要求各國向美國看齊，「違反國際關係民主化進程」。

【中美角力】王毅批美辦民主峰會 試圖對其他國家美式改造

美國邀台灣參加下月民主峰會 中俄未在名單上 京堅決反對（第三版）

王毅又說，「中俄印三國都走出了符合各自國情的發展道路，有責任在世界上樹立正確的『民主觀』，跳出個別國家的『民主陷阱』，反對藉民主之名干涉別國內政。」

新聞稿則宣稱，俄羅斯外長拉夫羅夫（SergeiLavrov）和印度外長蘇杰生（SubrahmanyamJaishankar）表示，中俄印三國應堅定維護聯合國核心地位，堅定維護主權平等原則，支持真正和有效的多邊主義。

新聞稿還引述拉夫羅夫表示，「所謂自由、開放的印太地區並不是平等的夥伴關係。亞太地區的傳統是包容和諧，應倡導和弘揚本地區的多元性。拼湊各種『小圈子』是典型的冷戰思維，旨在破壞地區戰略平衡，三國應共同應對。」

另據會晤公報，3國外長表示支持中國舉辦2022年北京冬奧會和冬季殘奧會。

責任編輯：李冰琪

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