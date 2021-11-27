工信部：加強原材料工業資源保障防範「灰犀牛」「黑天鵝」事件

中國工業和信息化部黨組成員、副部長王江平昨天（26日）在座談會上說，要關註原材料工業發展重點問題，強化上下遊協同發展，保障原材料工業產業鏈供應鏈安全穩定，加強資源保障，提升風險應對能力，有效防範「灰犀牛」「黑天鵝」事件。

根據「工信微報」公號消息，王江平昨天主持召開原材料工業經濟運行分析座談會上指出，要關註原材料工業發展重點問題。一是強化上下遊協同發展，保障原材料工業產業鏈供應鏈安全穩定。二是持續推進綠色化數字化改造，推動原材料工業質量變革、效率變革、動力變革，提高全要素生產率。三是統籌發展和安全，加強資源保障，提升風險應對能力，有效防範「灰犀牛」「黑天鵝」事件。

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王江平要求，要強化各方面協同，共同推動原材料工業平穩健康發展。一是強化監測預警，提高運行分析和預測預警的及時性、有效性；二是強化協同發力，凝聚政府、協會、企業共識，發揮政策的最大合力；三是強化問題研究，及早謀劃布局重點工作，做好政策儲備；四是強化宣傳引導，正面解讀政策和經濟數據，及時回應社會關切，穩定市場預期。

中國鋼鐵工業協會、中國石油和化學工業聯合會等7家行業協會介紹了行業運行情況，中國鋁業集團有限公司、中國五礦集團有限公司等5家在京企業介紹了企業發展情況。

責任編輯：李冰琪

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