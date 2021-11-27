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中俄代表：美英澳核潛艇合作危及國際安全秩序

經濟脈搏 16:24 2021/11/27

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中國與俄羅斯常駐維也納聯合國代表認為，美英澳三國核潛艇合作危及國際防擴散機製、全球戰略平衡與穩定以及戰後國際安全秩序。

據新華社報道，國際原子能機構理事會26日討論美英澳核潛艇合作問題。中國和俄羅斯代表在會上發言表明反對三國核潛艇合作的嚴正立場。

會後，中國常駐維也納聯合國代表王群和俄羅斯常駐維也納聯合國代表烏里揚諾夫舉行聯合記者招待會。烏里揚諾夫說，美英澳核潛艇合作加劇地區緊張局勢，推升軍備競賽風險，俄羅斯對此深表關切。目前美國核潛艇均使用武器級高濃鈾，如三國核潛艇合作繼續推進，澳洲將獲得大批武器級核材料，這將嚴重沖擊國際核不擴散體系。

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他說，美英澳核潛艇合作不僅違反全面保障監督協定相關準則，也將對《新削減戰略武器條約》、無核武器區建設造成嚴重消極影響。美英澳對國際社會隱瞞核潛艇合作進展，極其不透明，必須及時通報有關情況。

中俄代表：美英澳核潛艇合作危及國際安全秩序

王群強調，今年9月，美英澳三國宣布建立三邊安全夥伴關系並開展核潛艇合作後，中國國務委員兼外長王毅明確指出三國此舉對防擴散、地區安全及戰略穩定等方面的「三大隱患」和「五重危害」，引起了國際社會廣泛共鳴。

他說，美英澳三國以意識形態劃線，打造新的軍事集團，將加劇地緣緊張。在國際社會普遍反對冷戰和分裂之時，美方公然違背不搞新冷戰的政策宣示，拉幫結夥炮製盎格魯-撒克遜「小圈子」，將地緣私利置於國際團結之上，這是典型的冷戰思維。此舉將刺激地區國家加緊發展軍力，甚至尋求突破核門檻，推高軍事沖突風險。中方對此堅決反對。

中俄兩國代表還說，將密切跟蹤三國核潛艇合作有關動向，共同維護並繼續推動機構框架下已啟動的有關政府間進程等。

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責任編輯：李冰琪

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