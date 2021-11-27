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內媒：多地延長生育假 專家提醒關注女性就業

社會熱點 17:33 2021/11/27

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內地近日多地修訂當地生育條例，延長生育假，鼓勵生育。對此，內媒澎湃新聞報道，多位專家表示，生育假的延長可緩解家庭生育壓力，但同時也增加了企業的成本，弱化女性在就業市場上的競爭力。

專家：有益於緩解人口 但也增企業成本

復旦大學人口研究所教授任遠表示，近期出台的政策，對於減少家庭生育的壓力，對加強生育的服務和支持都是非常積極有益的。但是，生育假的延長可能也會有一些負面的作用，例如生育假的延長會增加企業的成本，也會弱化女性在就業市場上的競爭力。

任遠還指，生育保險能夠有效地減少企業因為女性職工生育的成本。但是企業的考慮可能不僅僅是生育津貼的工薪成本，女性生育和哺乳期帶來的勞務中斷，也構成了企業發展的成本，企業對於各種生育相關的假期是缺乏熱情的。

他提醒，生育假本來是保護家庭和女性的政策，要避免在實施中卻傷害女性發展。

一文看懂北京上海等地出招谷生育 A股三胎概念再升溫

深憂開放三胎生育率仍低迷  多地問卷調查問這些

上海財經大學經濟學院副教授王學博表示，從根本上來說，企業的目標是追求利潤，在優勝劣汰的市場競爭機製下，企業面臨巨大的生存壓力，他們沒有激勵和動力去承擔這些成本。

王學博表示，很多研究發現，勞動力市場上企業對女性勞動力存在歧視，很多企業在招聘時更願意選擇男性勞動力。如果女性在勞動力市場本身就處在弱勢地位，延長產假政策會讓她們在勞動力市場上的處境惡化。

王學博認為，女性生育孩子是家庭行為，家庭和國家是直接的受益方，個人和國家都負擔一些是合理的，讓企業盡量負擔得更少一些。

分析：教育程度偏低的群體就業衝擊較大

暨南大學經濟學院、經濟與社會研究院院長馮帥章認為，總體而言，生育政策是好政策。但這樣的政策對不同的對象影響程度會不同。對受教育程度偏低的群體，就業沖擊相對較大，因此還需要提高人力資本，通過接受更高的教育，擁有更高的技能，降低沖擊，這對於男性是同樣的。人力資本，是不可忽視的因素。

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責任編輯：李冰琪

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