  • 24°C
香港時間 : 20211128日 (日) 15:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Omicron變種】張文宏：目前對中國不會產生大影響

社會熱點 14:37 2021/11/28

分享：

南非出現變種病毒Omicron引起全球關注，內地專家、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏今日（28日）在社交平台發文表示，在他看來Omicron變種病毒對目前中國還不會產生大的影響。

他說，南非的疫苗接種完成率低，完成全程接種的人口比例僅僅24%，自然感染率4.9%左右，其實不足以構建疫苗和自然感染的免疫屏障，沒有免疫屏障就談不上免疫突破。也就是說如果這種情況今天出現在以色列，那麽可以說毫無疑問，全球抗疫要面臨重頭再來的風險。

張文宏微博截圖

他也表示，這次南非的變種病毒出現有偶然性，但是是否會對目前的初步建立的脆弱的人群免疫構成威脅，需要兩周左右的觀察時間。為什麽初步定為兩周內，是因為現在全球的流行病學數據，以及病毒中和試驗數據，在兩周到數周內都會出結果。

【新冠疫苗】中科院研究：3針科興對Delta等變種病毒效果良好

Delta變種新冠病毒太難纏  深圳設專區「專人管理」

談到中國的防疫，他認為，Omicron對中國目前還不會產生大的影響，中國目前的快速響應與動態清零策略是可以應對各種類型的新冠變種的。

他續指，新冠病毒再變，還是新冠病毒。中國目前處於動態清零策略所贏得的戰略機遇期內，正在加速構建下階段應對常態化抗疫所需要的科學支撐，包括形成足以支撐世界開放的有效疫苗與藥物儲備，以及公共衛生及醫療資源儲備。基於科學與團結，我們可以應對Delta，也能應對Omicron。

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專

相關文章

習近平將視像出席中非合作論壇 宣布應對疫情、貿易投資新舉措
2021/11/26
習近平將視像出席中非合作論壇 宣布應對疫情、貿易投資新舉措
上海疫情涉江浙兩省 浦東機場3成航班取消 多班長途客運暫停
2021/11/26
上海疫情涉江浙兩省 浦東機場3成航班取消 多班長途客運暫停
【內地疫情】上海前日3宗確診為境外輸入Delta病毒
2021/11/27
【內地疫情】上海前日3宗確診為境外輸入Delta病毒
【廣州疫情】廣州荔灣兩社區全封閉 中疾控：變種病毒傳播更快（多圖）（第二版）
2021/05/31
【廣州疫情】廣州荔灣兩社區全封閉 中疾控：變種病毒傳播更快（多圖）（第二版）
【廣州疫情】廣東添17本土病例 廣州官員稱印度變種病毒超想像（第二版）
2021/06/02
【廣州疫情】廣東添17本土病例 廣州官員稱印度變種病毒超想像（第二版）

你可能感興趣

習近平將視像出席中非合作論壇 宣布應對疫情、貿易投資新舉措
14:01 2021/11/26
習近平將視像出席中非合作論壇 宣布應對疫情、貿易投資新舉措
上海疫情涉江浙兩省 浦東機場3成航班取消 多班長途客運暫停
16:34 2021/11/26
上海疫情涉江浙兩省 浦東機場3成航班取消 多班長途客運暫停
【內地疫情】上海前日3宗確診為境外輸入Delta病毒
11:41 2021/11/27
【內地疫情】上海前日3宗確診為境外輸入Delta病毒
大學 以色列 疫苗 南非 上海 中國 人口

下一篇文章

內媒：多地延長生育假 專家提醒關注女性就業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

鄭州女疑亂食藥懷八胞胎 醫生促減胎 孕婦：想要四五個
鄭州女疑亂食藥懷八胞胎 醫生促減胎 孕婦：想要四五個
上海疫情涉江浙兩省 浦東機場3成航班取消 多班長途客運暫停
上海疫情涉江浙兩省 浦東機場3成航班取消 多班長途客運暫停
【內地疫情】上海前日3宗確診為境外輸入Delta病毒
【內地疫情】上海前日3宗確診為境外輸入Delta病毒
內地研究：新冠後遺症多 出院近一年仍呼吸急促
內地研究：新冠後遺症多 出院近一年仍呼吸急促
內媒：多地延長生育假 專家提醒關注女性就業
內媒：多地延長生育假 專家提醒關注女性就業
北京一診所私接發熱患者引新冠傳播 老闆被判六個月
北京一診所私接發熱患者引新冠傳播 老闆被判六個月
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款