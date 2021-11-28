【Omicron變種】張文宏：目前對中國不會產生大影響

南非出現變種病毒Omicron引起全球關注，內地專家、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏今日（28日）在社交平台發文表示，在他看來Omicron變種病毒對目前中國還不會產生大的影響。

他說，南非的疫苗接種完成率低，完成全程接種的人口比例僅僅24%，自然感染率4.9%左右，其實不足以構建疫苗和自然感染的免疫屏障，沒有免疫屏障就談不上免疫突破。也就是說如果這種情況今天出現在以色列，那麽可以說毫無疑問，全球抗疫要面臨重頭再來的風險。

▲ 張文宏微博截圖

他也表示，這次南非的變種病毒出現有偶然性，但是是否會對目前的初步建立的脆弱的人群免疫構成威脅，需要兩周左右的觀察時間。為什麽初步定為兩周內，是因為現在全球的流行病學數據，以及病毒中和試驗數據，在兩周到數周內都會出結果。

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談到中國的防疫，他認為，Omicron對中國目前還不會產生大的影響，中國目前的快速響應與動態清零策略是可以應對各種類型的新冠變種的。

他續指，新冠病毒再變，還是新冠病毒。中國目前處於動態清零策略所贏得的戰略機遇期內，正在加速構建下階段應對常態化抗疫所需要的科學支撐，包括形成足以支撐世界開放的有效疫苗與藥物儲備，以及公共衛生及醫療資源儲備。基於科學與團結，我們可以應對Delta，也能應對Omicron。

責任編輯：李冰琪

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