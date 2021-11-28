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中俄駐美大使聯合發文：美民主峰會是典型冷戰思維

國情動向 15:09 2021/11/28

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中國駐美大使秦剛、俄羅斯駐美大使安東諾夫昨日（27日）在美《國家利益》雜誌網站發表聯合署名文章指，美國將在線上主辦民主峰會，其自行決定誰能參會、誰不能參會、誰是民主國家、誰不是，是典型冷戰思維，將在世界上煽動意識形態對立和矛盾，製造新的分裂。

文章稱，中國和俄羅斯堅決反對，並呼籲停止在「價值觀外交」的旗號下挑動隔閡與對立。

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中俄兩國大使在聯合署名文章指，和平、發展、公平、正義、民主、自由是全人類共同價值。民主不是哪一個或一小撮國家專利，而是各國人民權利。實現民主的形式有多種，不存在放之四海而皆準的模式。「如果人民只有投票時被喚醒、投票後就進入休眠期，只有競選時聆聽天花亂墜的口號、競選後就毫無發言權，只有拉票時受寵、選舉後就被冷落，這樣的民主就不是真正的民主。」

秦剛與安東諾夫在文章中強調，中國和俄羅斯呼籲停止在價值觀外交的旗號下挑動隔閡與對立，各國之間踐行相互尊重、合作共贏的國際關係理念，推動不同社會制度、不同意識形態、不同歷史文化、不同發展水平的國家和諧共處。

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責任編輯：李冰琪

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