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王毅與瑞士外長通話：共同抵制體育政治化圖謀

國情動向 16:45 2021/11/28

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國務委員兼外長王毅27日同瑞士聯邦副主席兼外長卡西斯電話會談。王毅指，雙方要共同抵制體育政治化圖謀，為國際賽事提供健康的環境。

王毅說，瑞士在西方國家中最早承認並同新中國建交。70多年來，中瑞關係始終保持健康發展，積累了有益經驗。今年1至9月，中瑞克服疫情影響，雙邊貿易額同比增長70%以上，凸顯了中瑞關係的韌性活力和中瑞自貿協定的重要作用。

王毅說，瑞士是冬季運動強國，中方願進一步加強場館建設、人員培訓等交流合作，為中瑞關係增添新內涵，共促冰雪運動發展。瑞士也是國際奧委會機構駐地，雙方要共同抵制體育政治化圖謀，為國際賽事提供健康的環境。

卡西斯對王毅所談表示贊同。卡西斯強調，瑞中關係良好而緊密，這得益於雙方始終相互尊重、相互信任、相互欣賞。兩國確立的「創新戰略夥伴關係」進一步凸顯了雙方的創新引領精神。瑞方祝賀中方抗疫取得巨大成就，感謝中方對瑞方提供的支持合作，贊賞中國為全球經濟復蘇發揮的重要作用。瑞士反對體育運動政治化，祝賀北京冬奧會籌備工作順利推進，相信北京冬奧會將取得成功。

雙方同意盡快啟動中瑞自貿協定升級談判。

立陶宛奧委會拒抵制北京冬奧：奧運是世界盛會

【北京冬奧】澳洲據報考慮外交抵制北京冬奧 京：不會得逞（第二版）

責任編輯：李冰琪

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