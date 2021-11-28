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北韓籍囚犯越獄逃亡逾40天終落網 被捕地點距吉林監獄僅44公里

社會熱點 21:13 2021/11/28

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在吉林監獄服刑的北韓籍囚犯朱賢健，上月18日翻墻越獄，被懸賞70萬元人民幣追緝。他逃亡41天後，周日（28日）在監獄44公里外的豐滿區松花湖黑瞎子溝落網。目擊者稱，朱賢健在腿部中槍後被抓獲，目前已轉送醫院救治。

綜合內媒報導，越獄逃亡近個半月的朱賢健，藏身在吉林市松花湖景區一個廢棄的海邊小屋內，星期日早上被吉林市公安局在豐滿區松花湖黑瞎子溝發現逮捕。有目擊者表示，朱賢健在腿部中槍後被捕，警方將他雙手綑綁，並將他抬上車，期間朱賢健不時掙扎大叫。

在吉林監獄服刑的北韓籍囚犯朱賢健，越獄41天後落網。（網絡圖片）

資料顯示，朱賢健落網的黑瞎子溝距離吉林監獄，直線距離僅44公里。該地地形為山地，間有部分丘陵。跨越松花湖便可到達蛟河市，繼續向南則可到達樺甸市。

警方曾最高懸賞70萬追緝

據悉，朱賢健在北韓曾擔任特種兵，2014年因犯偷越國境罪、盜竊罪、搶劫罪等數罪，被判處有期徒刑11年3個月。10月18日，他利用收工時間，在寒冷天氣下，攀爬雨棚並翻越六米高的圍牆，成功逃出吉林監獄。

在朱賢健逃亡期間，警方曾三次發布懸賞通告，懸賞金一路從15萬、50萬加碼至70萬。網絡流傳的一份《協查通報》指「此人極度危險」；警方則指朱賢健可能會「換衣化妝改變外貌」。

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至於朱賢健服刑期間，曾於2017年和2020年兩次獲得減刑，預料將於2023年8月21日獲釋。外界認為，朱賢健獲釋後將被遣返北韓，而在北韓偷渡是重罪，最嚴重可被判處死刑，或成為朱賢健越獄的原因。

吉林一男子酷似朱賢健 3天被捕5次

朱賢健越獄落網一事成為內地網絡熱話，同樣受到關注的是一名來自吉林白城的男子。他因長相酷似朱賢健，3天內被警方冤拘5次。

網絡流傳的片段顯示，該男子身著深藍色羽絨衣，坐在板凳上接受警方的詢問。他的五官、神情，甚至髮型都與朱賢健極為相似。隨著朱賢健被捕，內地網民表示，這名白城男子終於可以解脫。

吉林白城一男子（右）因酷似朱賢健（左）， 3天內被捕5次。（網絡圖片）

責任編輯：易燕丹

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