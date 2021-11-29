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【內地疫情】內蒙滿洲里2日累計28確診 暫停跨省團隊旅遊活動（第二版）

社會熱點 11:10 2021/11/29

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內地新冠肺炎疫情再起，昨日新增41宗確診病例，本土病例佔21宗，由內蒙古通報20宗，雲南1宗；另再多4宗本土無症狀感染。內蒙古滿洲里爆發新一輪疫情，按要求，所有人員、車輛禁止離滿，航班採取「只進不出」的管控措施。

*16:47 更新滿洲里市疫情數字及防控措施

滿洲里首輪核酸檢測發現60份陽性樣本

據央視新聞消息，昨日12時至今日12時，內蒙古滿洲里市新增8宗本土確診病例，其中2宗為無症狀感染者轉為確診病例。截至29日12時，滿洲里市累計報告28宗本土確診，均在醫院隔離治療。

滿洲里市首輪全員核酸檢測工作全面完成，共採集樣本175,554人份，檢測出陽性樣本60份。據滿洲里市疫情防控指揮部安排，今日（29日）上午8時開始，滿洲里市所有居民開展第二輪大規模核酸檢測。

內蒙古自治區文化和旅遊廳發佈公告稱，即日起，立即暫停進出該自治區的團隊旅遊及「機票+酒店」業務。已出發的旅遊團隊，必須暫停在當地的旅遊活動，配合做好相關疫情排查工作，嚴格落實當地在交通、住宿、餐飲等方面的防控要求。

同時，為最大限度減少人流，嚴防疫情傳播，滿洲里市疫情指揮部要求，自上周六（27日）起，對所有離滿公路卡口進行嚴格管控，除生活保障車輛獲批出入外，所有人員、車輛禁止離滿。此外，滿洲里市航班採取只進不出的管控要求，預計28日起取消所有航班，鐵路列車也將陸續停運。

【內地疫情】內蒙古滿洲里新增17宗確診 國家衛健委等派工作組指導疫情

【Omicron變種】張文宏：目前對中國不會產生大影響

目前，除呼倫貝爾境內的小型客車外，其他進入滿洲里市的貨物運輸車輛及小型客車，均需攜帶48小時內核酸檢測陰性證明；未攜帶核酸證明者，需前往指定核酸檢測點進行檢測，待核酸檢測呈陰性後，方可進入該市。而滿洲里市集貿市場和文化休閑娛樂場所亦已全部暫停營業。

黑龍江訥河封閉管理 公共交通停運

在黑龍江，齊齊哈爾訥河市昨日新增1宗本土無症狀感染。市內全面啟動疫情防控緊急狀態，採取全域封閉管控，全員進行高頻次核酸檢測篩查，停止一切不必要人員活動；的士、巴士、長途客運車輛等公共交通工具暫停營運。

另外，訥河市所有民營醫院對現有住院患者進行封閉管理，停止接診；所有個體診所、門診部、社區衛生服務中心（站）、村衛生所暫停營業。學校、幼兒園及培訓機構則實行網上教學。

責任編輯：易燕丹

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