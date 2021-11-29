內地2022年高校畢業生人數創新高 教育部：就業形勢嚴峻

內地明年大專院校畢業生將首度突破1,000萬人，且年度增加人數幾乎是過去9年增加人數總和。國家教育部稱「就業形勢複雜嚴峻」。

按年增167萬人 超9年增長總和

央視新聞報道，2022年各級各類高校（即大專院校）畢業生預計達1,076萬人，年增167萬人。這是畢業生首次超過1,000萬，也是近年來增長人數最多的一年，可預期社會新鮮人面臨空前的就業壓力。

教育部官網上周二（23日）發布《做好2022屆全國普通高校畢業生就業創業工作的通知》，明確指出2022屆普通高校畢業生規模、增量創曆史新高，就業形勢複雜嚴峻，並啟動校園招聘月系列活動，幫助畢業生盡早就業。

▲ 教育部稱就業形勢嚴峻

內地高校畢業生人數年年增加，遇上中國經濟增長放緩以及2019年底至今的新冠疫情，官方以「擴招」暫時吸納畢業人潮，卻終究要面對學生畢業和就業的問題。

中國新聞周刊報道指出，從2011年到2019年的近10年間，高校畢業生人數也才增加了174萬人。報道指，高校畢業生持續增加，主要原因是持續擴招，在2019年高職擴招了100萬人，這也是距1999年大學擴招20年後，高等教育再次大規模擴招。

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畢業生數量高峰還沒有來到。2019、2020年起高職專科、碩士研究生、博士研究生皆大幅度擴招，預期2至3年後將會形成前所未有的畢業潮。

報道指出，為了應對嚴峻的就業形勢，更龐大的普通高校畢業生催生了研究所考試、公職考試和教師資格考試的熱潮。

公務員考試68人爭奪一個崗位

此外，2022年度中國公務員考試筆試昨天拉開帷幕，平均68人將爭奪一個崗位。據澎湃新聞報導，本次共有75個部門、23個直屬機構參加公務員考試招考，計畫招錄3萬1200人。報名過審人數達到212萬3000人，通過資格審查人數與錄用計畫數之比約為68比1。

責任編輯：李冰琪

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