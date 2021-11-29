講師網上罵球隊遭舉報辱華 南京財大：調離教師崗位

南京財經大學教師馮某日前被網民舉報網上言論涉嫌辱罵通報，侮辱中國歷史，該校昨回應稱，學校高度重視並啟動調查。當地警方表示，目前案件已受理，正在偵辦中。隨後昨晚發佈通告，表示經調查馮濟海以微博回覆留言方式發布錯誤言論屬實，構成違反政治紀律和師德失範行為，給予調職降級處分，並要求他在微博公開道歉。

效力於遼寧飛豹俱樂部的中國籃球隊員郭艾倫週六（27日）在微博發文稱，南京財經大學教師馮某侮辱中國歷史，希望學校作出回應。「這是人幹的事？這種侮辱中國歷史的人居然能當教授？我不禁對這所學校的同學有這樣的老師感到悲哀！」還大罵「你不配做中國人」。

該微博多張配圖顯示，一位名叫「我是溝哥」的網民曾發文說：「我遼鐵汁（指遼寧球隊）只能靠在角落翻別人信息，來找點存在感了，當年918小日本怎麼不使點力，把我遼這些猥褻鐵汁的小祖宗都屠了呢？」配圖指「我是溝哥」就是南京財經大學的講師馮某，他也曾提疫情怎麼沒把「我遼」滅掉。被質疑用九一八事變侮辱遼寧同胞。另有多名網民稱，名為「我是溝哥」的網民多次發表侮辱遼寧男籃及球迷群體的言論。

昨晚（28日），南京財經大學官方微博發布消息稱，近日，有網民反映該校新聞學院教師馮某在其新浪微博個人賬號上有錯誤言論。學校接到舉報後，啟動調查程序。學校對任何師德失範問題將依法依紀依規，嚴肅進行責任追究，並給予相應的黨紀和行政處分。

南京財大責令馮某作出深刻檢討，並就其錯誤言論在新浪微博平台公開道歉。給予其「黨內」嚴重警告處分。調離教師崗位，降低崗位等級的行政處分。

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責任編輯：袁瑋婧

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