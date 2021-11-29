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官媒：中國明年經濟政策將更積極

經濟脈搏 13:24 2021/11/29

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近日，新冠病毒新型變異毒株奧密克戎（Omicron）的突然出現，讓全球經濟復甦前景再度蒙上陰影。官媒證券時報今日（29日）發表評論文章指，明年國際形勢仍充滿不確定性，中國將採取更加積極的宏觀經濟政策。

文章稱，今年內地貨幣、財政政策均較為克制，面對當前有所下行的經濟運行形勢並未急於發力施策，相比其他國家，內地為明年留有足夠政策空間，相信明年內地將憑藉充足的政策「彈藥」蓄力前行。

文章也提到，隨著綠色低碳轉型之路逐漸清晰，「十四五」重大工程陸續啟動，新能源、新型基礎設施建設持續推進，內地經濟增長新動能將不斷湧現。也正因此，更應堅持嚴格的疫情防控措施，防止因疫情威脅到人民安全，維護好明年更加積極的經濟前景，避免因突如其來的疫情打亂經濟發展規劃。

大摩：中國經濟增速料四季度觸底 明年宏觀政策更寬鬆

「中小企好中國經濟才會好」 中國推1+2政策組合拳助紓困

專家：明年中國經濟走勢「前低後高」

中國社會科學院學部委員李揚近日在一個論壇上指出，預計明年中國經濟走勢「前低後高」，主要原因是「中國的彈藥比其他國家多很多」

李揚說，中國從11月起推出各種宏觀政策轉型，「預計明年宏觀政策會比較積極，而穩增長措施應該從中小企入手。」

責任編輯：李冰琪

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