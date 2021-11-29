【世乒賽】梁靖崑0:3落後連贏4局晉級 親吻國旗回擊種族歧視

在美國休斯敦舉行的2021世界乒乓球錦標賽上，國乒男單選手梁靖崑在落後0:3的劣勢下，頂住壓力逆風翻盤，以4:3擊敗巴西名將雨果·卡爾德拉諾，與樊振東會師上半區半決賽。惟梁靖崑比賽期間，遭到現場觀眾的種族歧視攻擊和噓聲。他在取下最後一分後，揮動球拍並親吻球衣上的國旗。國際乒聯隨後亦發表聲明稱，反對一切形式的種族主義。

本屆世乒賽上的風波，先是發生在27日男單八分之一決賽場上。梁靖崑迎戰英國選手皮切福德，兩人展開激烈交鋒，在比分上你追我趕。六局過後，雙方大比分3:3平。

乒乓外交50週年再續前緣？中美跨國組合將征戰休斯頓

外交部談中美乒乓外交2.0 稱不能由冷戰思維主導中美關係

在決勝局比分到8:4時，剛贏下一球的皮切福德向裁判示意要求休息，並進食香蕉補充體力。這時看台上突然有一名男子起鬨，用英語高呼「yellow banana 」（黃香蕉）。該男子的叫喊聲越來越大，陸續帶動周圍好幾個人一同附和，疑似在對中國運動員進行種族主義的侮辱。

不過，梁靖崑並未因此打亂比賽節奏，在決勝局穩扎穩打，以11:4拿下最後一局，最終4:3逆轉取勝晉級。獲勝後，梁靖崑激動地親吻並向看台展示胸前的國旗。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

然而在28日對陣雨果的八強戰裡，梁靖崑大比分0:3落後時，看台上又有一些好事之人對他發出噓聲倒喝彩。梁靖崑不懼騷擾，絕地反擊連追四局，最終以4:3闖進四強，對陣隊友樊振東。

國際乒聯：絕不容忍任何種族主義言論或行為

「世乒賽現場發生種族歧視」一事隨即惹來熱議，國際乒乓球聯合會亦在官方微博發表聲明稱，強烈反對一切形式的種族主義。

聲明稱，乒乓球大家庭是一個由227個會員協會組成的全球社區群體，多樣性讓我們團結在一起；並表示「我們絕不容忍任何種族主義言論或行為，我們正與當地組委會緊密合作，以杜絕我們的比賽中再次發生種族主義事件。 」

聲明的配圖顯示，在世乒賽1號場地旁邊的LED屏幕上，已經用英文展示反種族歧視的標語「ITTF STANDS AGAINST RACISM」（國際乒聯反對種族主義）的字樣。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁