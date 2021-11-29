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人行顧問談共同富裕：堅尼系數要降到0.4以下

國情動向 14:04 2021/11/29

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《財經》年會2022：預測與戰略週末在線上舉行。國家高端智庫首席專家、中央人民銀行貨幣政策委員會委員蔡昉發表演講指，中國堅尼系數要降到0.4以下才能稱得上「共同富裕」。

據彭博社，蔡昉指出，到2025年，中國的堅尼系數應從目前的0.47左右降到接近0.4，然後到2035年向0.35的水平靠近。

蔡昉強調，要想達到上述目標，還有很多工作要做，要利用初次分配、再分配、第三次分配的各種手段和途徑，形成中等收入群體為主體的橄欖形社會結構，更重要的是建造起一個覆蓋全民全生命週期的基本公共服務體系。

根據中國國家統計局的數據，中國的收入基尼係數在2008年達到0.49的最高點，然後在2020年降至0.47。據經合組織今年估計，發達國家的基尼係數平均為0.314。 蔡昉認為，在政府對收入進行再分配前，OECD國家的基尼係數普遍高於0.4，由此可見，基本公共服務體繫再分配是縮小收入差距的終極手段。

從初次分配領域來看，蔡昉分析稱，初次分配的關鍵是以人為中心的資源重新配置。在這其中，蔡昉強調了人口的重要性，提出必須繼續提高城鎮化率，加速人們向城鎮的轉移，從需求側城鎮化給中國經濟帶來明顯的更好的支撐。

新加坡《聯合早報》指，蔡舫這番話格外引人注目，因為對於8月份得到中國國家主席習近平高調支持的共同繁榮行動，政府官員尚未設定全國性的數字目標。

劉鶴撰文談高質量發展 這樣提及共同富裕、科技創新、反壟斷

【六中全會】中財辦韓文秀：共同富裕不是「殺富濟貧」 絕不能逼捐

責任編輯：袁瑋婧

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