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從嚴整治開設賭場犯罪 最高檢：出境賭博造成巨額資金外流

國情動向 14:31 2021/11/29

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今日，最高人民檢察院召開以「依法履行檢察職能，從嚴懲治開設賭場犯罪」為主題的新聞發布會，會上強調開設賭場犯罪呈高發態勢，出境賭博造成巨額資金外流。

據澎湃新聞，今年3月1日生效實施的刑法修正案（十一）對刑法第303條進行了修改，將開設賭場犯罪第一檔法定最高刑從原來的有期徒刑3年，提高到5年，並增加了組織參與國（境）外賭博罪的新規定。

最高檢第一檢察廳廳長苗生明表示，相較傳統犯罪，該類犯罪的行為和表現有了新的變化，不法分子往往以各種名義，依托周邊國家和地區賭場對我國公民進行招賭、吸賭，組織中國公民出境賭博，出境參加賭博的人員中有的投注數額巨大，造成巨額資金外流；有的借助互聯網領域黑灰產業，將傳統賭博向互聯網上遷移，打著棋牌遊戲的名義實施開設賭場犯罪，攫取巨額經濟利益，危及我經濟安全；有的利用境外賭場設置陷阱，以組織赴境外賭博為名實施敲詐勒索、綁架、詐騙等犯罪；有的賭博人員因背負巨額賭債，鋌而走險進行其他犯罪，危及我社會安全穩定；一些中國公民參與境外賭場賭博和網絡賭博，影響我國公民形象。

會上還發布檢察機關依法懲治開設賭場犯罪典型案例，指出一些民營企業主成為境外賭博犯罪集團重點「圍獵」的目標，犯罪分子利用與「商務公司」合作組織出國的名義，組織民營企業主參與賭博，有的還被引誘發展為代理，實施開設賭場犯罪。

上週五（26日），溫州巿公安局突然刊登案情通報，指澳門知名賭博集團負責人周焯華涉嫌在內地違法開設賭場，當地檢察院批准逮捕嫌疑人。據澳門電台今早報道，司警已偵破以周（焯華）姓男子為首的犯罪集團，拘捕了11人，他們涉嫌不法經營賭博和清洗黑錢，已移送檢察院偵辦。

海南又傳開賭場 認真你就輸

自貿區開賭場？海南書記︰決不允許

責任編輯：袁瑋婧

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